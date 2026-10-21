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    Spritpreise schießen hoch

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    Inflationsalarm in Südafrika: Jetzt droht der nächste Preisschock!

    Südafrikas Inflation steigt im September auf 4,5 Prozent. Vor allem höhere Spritpreise belasten die Verbraucher und erhöhen den Druck auf die Notenbank.

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    Spritpreise schießen hoch - Inflationsalarm in Südafrika: Jetzt droht der nächste Preisschock!
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Die Verbraucherpreise in Südafrika sind im September erneut gestiegen. Wie die Statistikbehörde des Landes am Mittwoch mitteilte, erhöhte sich die jährliche Inflationsrate von 4,4 Prozent im August auf 4,5 Prozent. Gegenüber dem Vormonat verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um 0,4 Prozent. Damit fiel der Preisanstieg allerdings geringer aus als befürchtet. Volkswirte hatten im Jahresvergleich mit einer Teuerungsrate von 4,7 Prozent gerechnet. Besonders die gestiegenen Treibstoffpreise hatten zuvor Sorgen vor einem stärkeren Inflationsschub ausgelöst.

    Besonders die deutlich gestiegenen Treibstoffpreise belasten Südafrikas Verbraucher. Anfang Oktober verteuerte sich Benzin mit 95 Oktan um mehr als 12 Prozent auf umgerechnet rund 1,64 Euro je Liter. Damit ist Kraftstoff zwar weiterhin deutlich günstiger als in Deutschland, wo Autofahrer zuletzt durchschnittlich 2,15 Euro für Super E10 bezahlten. Der kräftige Preisanstieg erhöht jedoch den Inflationsdruck in Südafrika.

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    Hohe Energiepreise belasten Südafrika

    Südafrika ist stark von importierten Kraftstoffen abhängig und deshalb besonders anfällig für Schwankungen der internationalen Ölpreise. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die Energiekosten deutlich nach oben getrieben. Für die Verbraucher bedeutet dies höhere Ausgaben, während Unternehmen insbesondere bei Transport und Produktion mit steigenden Kosten kämpfen.

    Notenbank steht vor schwieriger Entscheidung

    Die südafrikanische Zentralbank hatte ihren Leitzins im September um 0,25 Prozentpunkte auf 7,25 Prozent angehoben. Damit versucht sie, den Preisauftrieb einzudämmen und die Inflation langfristig wieder in Richtung ihres Zielwerts von 3 Prozent zu bringen. Notenbankchef Lesetja Kganyago warnte zuletzt vor anhaltenden Inflationsrisiken. Neben den Energiepreisen könnten auch steigende Lebensmittelkosten und geopolitische Unsicherheiten die Teuerung weiter antreiben.

    Für Anleger sind die Inflationszahlen deshalb ein wichtiger Hinweis auf die künftige Geldpolitik. Die überraschend niedrige Septemberrate könnte den Druck auf weitere Zinserhöhungen etwas verringern. Eine schnelle geldpolitische Lockerung zeichnet sich angesichts der weiterhin erhöhten Inflation jedoch nicht ab. Die nächste Zinsentscheidung der südafrikanischen Notenbank steht am 19. November an.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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