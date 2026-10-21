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    Delivery Hero darf Taiwan-Geschäft von Foodpanda nicht verkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero erhält keine Freigabe für Taiwan-Verkauf
    • Wettbewerbsbehörde TFTC blockiert den Foodpanda-Deal
    • Bei Deal-Scheitern kann vereinbarte Gebühr fällig werden
    Delivery Hero darf Taiwan-Geschäft von Foodpanda nicht verkaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber muss der Essenslieferdienst Delivery Hero einen deutlichen Rückschlag einstecken: Die Berliner bekommen für den Verkauf des Taiwan-Geschäfts ihrer Tochter Foodpanda keine Freigabe durch die dortige Wettbewerbsbehörde TFTC, wie sie am Mittwoch mitteilten. Delivery Hero kann nach eigenen Angaben aber noch Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. Ob der Konzern von diesem Recht Gebrauch machen will, teilte er nicht mit.

    Delivery Hero hatte sich bereits im März auf den Verkauf des taiwanesischen Foodpanda-Geschäfts an den Konzern Grab für 600 Millionen US-Dollar geeinigt. Seinerzeit seien zugleich "angemessene" Schutzmaßnahmen für die Transaktion vereinbart worden, hieß es nun. So hätten sich beide Seiten auf eine sogenannte Break-Fee-Vereinbarung geeinigt. Bei solchen Vereinbarungen wird in der Regel eine Entschädigungssumme fällig, falls der Deal aus bestimmten, zuvor festgelegten Gründen scheitert./tav/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 37,56 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +78,80 %/+1.216,64 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg der Delivery-Hero-Aktie auf zuletzt genannte 38,16 Euro und den Abstand zum Uber-Angebot von 41,50 Euro. Diskutiert werden ein möglicher Abbau des Risikoabschlags, steigende Handelsvolumina sowie die kartellrechtliche Prüfung in Südkorea und eine mögliche Genehmigung mit Auflagen. Zudem geht es um Ubers mögliche Börsenkäufe unter dem Angebotspreis sowie Veröffentlichungs- und Nachbesserungspflichten.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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