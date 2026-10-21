GOLDMAN SACHS stuft Ottobock auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 88 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton geht davon aus, dass die Umsatzentwicklung des Spezialisten für Orthopädietechnik im dritten Quartal recht mau gewesen ist. Die anhaltende Schwäche in Nordamerika bremse die Niedersachsen, wie er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht am 12. November schrieb. Mittelfristig bleibt Felton allerdings optimistisch./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 50,00EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.