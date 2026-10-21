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    Gas-Hammer in der Nordsee

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    Milliarden-Coup für Shell und Equinor! Großbritannien gibt grünes Licht

    Shell und Equinor dürfen das Jackdaw-Gasfeld in der Nordsee erschließen. Das Milliardenprojekt soll Großbritanniens Gasversorgung stärken und Arbeitsplätze sichern.

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    Gas-Hammer in der Nordsee - Milliarden-Coup für Shell und Equinor! Großbritannien gibt grünes Licht
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Großer Erfolg für Shell und Equinor: Die britische Regierung hat grünes Licht für die Gasförderung im Jackdaw-Feld in der Nordsee gegeben. Schon Ende Oktober könnte das erste Erdgas zu britischen Haushalten und Unternehmen fließen. Das milliardenschwere Projekt soll die heimische Energieversorgung stärken und Arbeitsplätze sichern. Das Gasfeld wird vom Gemeinschaftsunternehmen Adura betrieben, in dem Shell und der norwegische Energiekonzern Equinor ihre britischen Offshore-Geschäfte gebündelt haben.

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    Gas für 1,4 Millionen Haushalte

    Jackdaw liegt rund 250 Kilometer östlich der schottischen Stadt Aberdeen. Nach Angaben des Betreibers könnte die Förderung auf ihrem Höhepunkt genug Erdgas liefern, um rechnerisch 1,4 Millionen britische Haushalte zu beheizen. Die heimische Gasproduktion könnte dadurch zeitweise um rund sechs Prozent steigen. Die geplante Förderdauer beträgt bis zu elf Jahre. Insgesamt werden Gasreserven mit einem Energieäquivalent von etwa 40 Millionen Barrel Öl erwartet. Die britische Regierung rechnet mit einem wirtschaftlichen Beitrag von rund 2,9 Milliarden Pfund, umgerechnet etwa 3,9 Milliarden US-Dollar. Zudem sollen Hunderte Arbeitsplätze gesichert werden.

    Umstrittenes Projekt nach jahrelangem Streit

    Ursprünglich war Jackdaw bereits 2022 genehmigt worden. Umweltklagen führten jedoch dazu, dass die Freigabe erneut geprüft werden musste. Hintergrund war ein Gerichtsurteil, wonach auch die Emissionen aus der späteren Verbrennung des geförderten Gases in die Umweltbewertung einbezogen werden müssen. Die nun erteilte Genehmigung kommt in einer Phase erhöhter Energiepreise und geopolitischer Unsicherheit. Großbritannien will seine Abhängigkeit von Gasimporten reduzieren, während Umweltverbände die weitere Erschließung fossiler Energieträger kritisieren.

    Was bedeutet das für die Aktien?

    Für Shell und Equinor fällt mit der Genehmigung eine wichtige regulatorische Hürde. Das Projekt erschließt zusätzliche Fördermengen und stärkt das gemeinsame Nordseegeschäft. Angesichts der Größe beider Energiekonzerne dürfte Jackdaw allein allerdings kein entscheidender Ergebnistreiber sein. Für Anleger könnte die Entscheidung dennoch ein positives Signal darstellen: Auch andere umstrittene Förderprojekte in der Nordsee könnten künftig wieder größere Chancen auf eine Genehmigung haben. Besonders im Fokus steht dabei das Rosebank-Ölfeld westlich der Shetlandinseln. Über dessen Zukunft muss die britische Regierung noch entscheiden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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