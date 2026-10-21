3,5 Billionen-Dollar-Riese
Darum will Musk Tesla und SpaceX zusammenlegen
Elon Musk hält eine Fusion von Tesla und SpaceX für sinnvoll. Zusammen kämen beide Konzerne auf einen Marktwert von rund 3,5 Billionen US-Dollar. Macht ein Zusammenschluss auch für Aktionäre Sinn?
- Musk hält Fusion von Tesla und SpaceX für sinnvoll
- Gemeinsamer Börsenwert läge bei 3,5 Billionen Dollar
- Anleger erhalten Chancen, tragen breitere Risiken
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Elon Musk hat sich im Rahmen der Vorstellung der Quartalszahlen seines Raumfahrtunternehmens SpaceX am Dienstag öffentlich für eine Fusion des Konzerns mit seinem Autobauer Tesla ausgesprochen. Entstehen würde dadurch einer der wertvollsten Konzerne der Welt mit einem geschätzten Börsenwert von etwa 3,5 Billionen US-Dollar.
Musk begründete seinen Vorstoß mit der laufenden Entwicklung hin zu dem, was er als Beginn einer "Superintelligenz" bezeichnet. Eine engere Zusammenarbeit bei Software, Chipdesign, der geplanten Chipfabrik Terafab, Robotik sowie dem Satellitenprojekt Starmind biete aus seiner Sicht erhebliche Vorteile.
Ein Zusammenschluss könnte zudem interne Abläufe vereinfachen. Viele von Musks Projekten erstrecken sich bereits heute über mehrere seiner Firmen und benötigen jeweils eigene Zustimmungen von Vorständen und Aktionären. Ein gemeinsames Unternehmen würde dem Management mehr Spielraum geben, Kapital, Personal und Infrastruktur dorthin zu lenken, wo sie aus seiner Sicht am meisten bewirken.
Für Anleger ergäben sich durch eine Fusion neue Perspektiven. Tesla-Aktionäre würden Zugang zu SpaceX-Sparten wie dem Satelliteninternet Starlink und dem Raketenstartgeschäft erhalten. SpaceX-Investoren wiederum kämen in den Besitz von Teslas Fahrzeug-, Energiespeicher- und Robotiksparte.
Befürworter einer Fusion verweisen auf mögliche Effizienzgewinne, da beide Unternehmen zunehmend voneinander abhängen. Kritiker warnen dagegen, dass sich Anlegerinnen und Anleger damit einem deutlich breiteren Spektrum an technischen, regulatorischen und operativen Risiken aussetzen würden, die teils wenig miteinander zu tun haben.
Konkrete Berührungspunkte gibt es bereits: Starlink-Satelliten könnten künftig die Kommunikation für Teslas Robotaxis und die humanoiden Roboter der Optimus-Reihe sicherstellen. Teslas Batterie- und Speichertechnik wiederum könnte SpaceX beim wachsenden Energiebedarf seiner Rechenzentren unterstützen. Mit dem Chipprojekt Terafab, das ab Ende 2028 in die Serienproduktion gehen soll, existiert bereits eine gemeinsame Initiative beider Firmen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion