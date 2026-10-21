DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grand City Properties auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Grand City betrachte die 20-Prozent-Beteiligung am Immobilienkonzern LEG als Finanzinvestment, das attraktive Renditen und eine nennenswerte Gewinnsteigerung verspreche, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 7,13EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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