DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach einer Aktualisierung der Geschäftsstrategie auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Autozulieferer habe Ziele bis zum Jahr 2031 vorgelegt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Steigerung der Rentabilität solle in erster Linie durch eigene Maßnahmen erreicht werden, wobei jährliche Ebit-Einsparungen von 70 bis 90 Millionen Euro gegenüber 2026 angestrebt würden./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 15,16EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nikita Papaccio

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

