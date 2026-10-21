GOLDMAN SACHS stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 90 auf 84 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Streamingriesen sehe sich nach dem besseren dritten Quartal und dem etwas enttäuschenden Ausblick auf das vierte Quartal unverändert in seiner langfristigen Wachstumsstory, schrieb Eric Sheridan am Mittwochmorgen. Der Ausblick könnte sich auch noch als zu zurückhaltend erweisen. Sheridan schraubte seinen Bewertungsmultiplikator etwas herunter./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,94 % und einem Kurs von 57,46EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 90

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 84,00 $ , was eine Steigerung von +30,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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