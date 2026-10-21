GOLDMAN SACHS stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 90 auf 84 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Streamingriesen sehe sich nach dem besseren dritten Quartal und dem etwas enttäuschenden Ausblick auf das vierte Quartal unverändert in seiner langfristigen Wachstumsstory, schrieb Eric Sheridan am Mittwochmorgen. Der Ausblick könnte sich auch noch als zu zurückhaltend erweisen. Sheridan schraubte seinen Bewertungsmultiplikator etwas herunter./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,94 % und einem Kurs von 57,46EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 90
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 90
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