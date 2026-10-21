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    Index-Zertifikate

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    Wichtige Goldminen der Welt in einem Zertifikat

    Das Best of Gold Miners Index-Zertifikat bündelt neun ausgewählte Goldminenbetreiber aus Nordamerika. Anleger profitieren von steigenden Aktienkursen und reinvestierten Nettodividenden.

    Rund 4.140 US-Dollar kostete eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) zum Wochenauftakt. Ein fester US-Dollar und hohe US-Anleiherenditen drücken auf die Notierungen: Gold wirft keine Erträge ab und verliert somit gegenüber verzinslichen Anlagen an Attraktivität. Für fundamental orientierte Anleger bleibt der Ausblick dennoch positiv. Die Sorge um wachsende Staatsschulden, steigende Inflationsraten und geopolitische Konflikte stärken die Nachfrage. Selbst höhere Anleiherenditen können nach Einschätzung des Bundesbankpräsidenten Nagel die Argumente für Gold als Beimischung zu den Währungsreserven nicht entwerten. Zudem bauen insbesondere Schwellenländer seit dem Einfrieren russischer Währungsreserven ihre Goldreserven als Alternative zum US-Dollar (und US-Dollar-Anleihen) aus – wenngleich für 2026 mit 720 Tonnen geringere Zentralbank-Käufe als im Vorjahr, aber weiterhin mehr als vor 2022 erwartet werden. Polen führt die gemeldeten Zentralbankkäufe mit 98 Tonnen vor China (80 Tonnen) und Usbekistan (rund 50 Tonnen) an. 

    Vor allem sinkende Realzinsen könnten Gold zusätzlichen Auftrieb geben, weil verzinsliche Anlagen wieder an Reiz verlieren. Steigende Realzinsen, ein stärkerer Dollar und nachlassende Krisenängste könnten dagegen Verkäufe auslösen und den Goldpreis drücken. 

    9 nordamerikanische Goldminen-Betreiber – Dividenden werden reinvestiert   

    Das Aktionär Best of Gold Miners Index-Zertifikat gibt’s von Morgan Stanley unter der ISIN DE000DA0AAY4. Das Zertifikat ermöglicht Anlegern, auf insgesamt 9 ausgewählte US-amerikanische und kanadische Top-Goldproduzenten setzen. Die drei Schwergewichte Endeavour Mining (17 Prozent), Kinross Gold (16,8 Prozent), Agnico-Eagle Mines (18,8 Prozent) bringen bereits über 50 Prozent des Aktienkorbs auf die Waage. Es folgen: Barrick Mining (14,1 Prozent), Newmont, SSR Mining, OceanGold, B2BGold und McEwen Mining (1,4 Prozent). Die jeweils aktuelle Gewichtung finden Anleger unter der ISIN des Index DE000SL0DLV1 auf den Internetseiten des Indexanbieters Solactive. 

    Da der Aktienkorb als Net Total Return Index konzipiert ist, werden die Nettodividenden reinvestiert und kommen somit den Anlegern zugute. Die jährliche Managementgebühr beträgt 0,6 Prozent, die Geld-Briefspanne bei 0,08 Euro oder 0,26 Prozent. 

    ZertifikateReport-Fazit: Wer mittel- bis langfristig steigende Goldpreise und ein insgesamt höheres Goldpreis-Niveau prognostiziert und daher von steigenden Kursen und Dividenden der großen US-amerikanischen und kanadischen Minenbetreiber ausgeht, kann den Aktienkorb als Beimischung ins Depot aufnehmen. Anleger übernehmen – wie beim Gold selbst - ein Wechselkursrisiko (= Aufwertung des Euro).

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Aktionär Best of Gold Miners Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Best of Gold Miners Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Index-Zertifikate Wichtige Goldminen der Welt in einem Zertifikat Auch wenn es derzeit ruhig ums Gold geworden ist, sprechen viele Argumente für eine strategische Beimischung: Mit dem Zertifikat können Anleger auf 9 große US-amerikanische und kanadische Minen setzen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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