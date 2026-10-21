Energiekonzern Iberdrola erhöht erneut Gewinnziel - Stromgeschäft treibt

BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energiekonzern Iberdrola wird nach einem deutlichen Gewinnplus in den ersten neun Monaten zuversichtlicher für 2026. Im laufenden Jahr soll nun der bereinigte Überschuss um mindestens zehn Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Zuletzt war der Energiekonzern von einem Zuwachs von mehr als acht Prozent ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatten gut 6,2 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum, da bereits mit einer Erhöhung der Prognose gerechnet wurde.

In den ersten neun Monaten erhöhte sich der bereinigte Nettogewinn im Jahresvergleich um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um sieben Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft.