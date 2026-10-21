🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energiekonzern Iberdrola erhöht erneut Gewinnziel - Stromgeschäft treibt

    Für Sie zusammengefasst
    • Iberdrola erwartet 2026 mindestens zehn Prozent mehr Gewinn
    • Bereinigter Gewinn steigt neun Prozent auf 5,1 Milliarden
    • Netzgeschäft steigert Ebitda um sieben Prozent
    Energiekonzern Iberdrola erhöht erneut Gewinnziel - Stromgeschäft treibt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energiekonzern Iberdrola wird nach einem deutlichen Gewinnplus in den ersten neun Monaten zuversichtlicher für 2026. Im laufenden Jahr soll nun der bereinigte Überschuss um mindestens zehn Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Zuletzt war der Energiekonzern von einem Zuwachs von mehr als acht Prozent ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatten gut 6,2 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum, da bereits mit einer Erhöhung der Prognose gerechnet wurde.

    In den ersten neun Monaten erhöhte sich der bereinigte Nettogewinn im Jahresvergleich um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um sieben Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Iberdrola!
    Long
    19,87€
    Basispreis
    1,68
    Ask
    × 12,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,68€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatz kletterte in den drei Quartalen bis Ende September um gut sechs Prozent auf 34,4 Milliarden Euro. Während Analysten mit einem etwas geringeren Nettogewinn und Erlös gerechnet hatten, hatten sie beim operativen Ergebnis etwas mehr auf ihren Zetteln./mne/nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 21,39 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der Iberdrola Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -16,24 %/+16,33 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Iberdrola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Energiekonzern Iberdrola erhöht erneut Gewinnziel - Stromgeschäft treibt Der spanische Energiekonzern Iberdrola wird nach einem deutlichen Gewinnplus in den ersten neun Monaten zuversichtlicher für 2026. Im laufenden Jahr soll nun der bereinigte Überschuss um mindestens zehn Prozent zulegen, wie das Unternehmen am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     