Energiekonzern Iberdrola erhöht erneut Gewinnziel - Stromgeschäft treibt
- Iberdrola erwartet 2026 mindestens zehn Prozent mehr Gewinn
- Bereinigter Gewinn steigt neun Prozent auf 5,1 Milliarden
- Netzgeschäft steigert Ebitda um sieben Prozent
BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energiekonzern Iberdrola wird nach einem deutlichen Gewinnplus in den ersten neun Monaten zuversichtlicher für 2026. Im laufenden Jahr soll nun der bereinigte Überschuss um mindestens zehn Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Zuletzt war der Energiekonzern von einem Zuwachs von mehr als acht Prozent ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatten gut 6,2 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum, da bereits mit einer Erhöhung der Prognose gerechnet wurde.
In den ersten neun Monaten erhöhte sich der bereinigte Nettogewinn im Jahresvergleich um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um sieben Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft.
Der Umsatz kletterte in den drei Quartalen bis Ende September um gut sechs Prozent auf 34,4 Milliarden Euro. Während Analysten mit einem etwas geringeren Nettogewinn und Erlös gerechnet hatten, hatten sie beim operativen Ergebnis etwas mehr auf ihren Zetteln./mne/nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 21,39 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der Iberdrola Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -16,24 %/+16,33 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14
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Auch, wenn man kein Spanisch versteht, ist der Film ganz schön beeindruckend:
In Frankreich wird scheint's das Onshore-Geschäft verkauft:
Hier ist alles sehr übersichtlich angeordnet, Divi soll auch erhöht werden.