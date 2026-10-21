DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Die Erlöse hätten - gestützt von einem besser als erwarteten KI-Brillengeschäft - die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,04 % und einem Kurs von 171,8EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 157

Kursziel alt: 157

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

