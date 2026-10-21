DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Absatzvolumen und der Preismix des Reifenkonzerns seien aber etwas niedriger als prognostiziert ausgefallen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET



