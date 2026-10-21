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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Absatzvolumen und der Preismix des Reifenkonzerns seien aber etwas niedriger als prognostiziert ausgefallen./edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m





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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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