DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Franken belassen. Die Kennziffern des Technologiekonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe die starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 76,80EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

