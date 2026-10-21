JEFFERIES stuft MICHELIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin nach Umsatzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Erlöswachstum des Reifenkonzerns sei niedriger als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rohmaterialpreise sollten sich laut dem Management auch im ersten Halbjahr 2027 als Belastung erweisen./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



