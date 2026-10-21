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    Besonders beachtet!

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    Friedrich Vorwerk Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,00 % - 21.10.2026

    Kursbewegung von +5,00 % bei Friedrich Vorwerk Group am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Friedrich Vorwerk Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,00 % - 21.10.2026
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Friedrich Vorwerk Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2026

    Mit einer Performance von +5,00 % konnte die Friedrich Vorwerk Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die Friedrich Vorwerk Group Aktie um +1,90 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 70,30. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Friedrich Vorwerk Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +3,29 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie damit ein Gewinn von +6,07 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group -16,06 % verloren.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,07 %
    1 Monat +4,07 %
    3 Monate +3,29 %
    1 Jahr -22,47 %
    Stand: 21.10.2026, 11:10 Uhr

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd. € wert.

    Friedrich Vorwerk Group SE: Rekord-Q3-Ergebnisse, Aufträge schrumpfen; HALTEN


    Friedrich Vorwerk hat starke vorläufige Q3-Zahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg um 13% ggü. Vj. auf EUR 228,3 Mio. und lag damit im Rahmen der Erwartungen, während das EBITDA um 57,7% ggü. Vj. auf EUR 80,9 Mio. zulegte und unsere Schätzungen um knapp 20% übertraf.

    Friedrich Vorwerk hebt Prognose erneut an - EBITDA steigt um 58 Prozent


    Friedrich Vorwerk hat nach einem Rekordquartal die Prognose für 2026 zum zweiten Mal angehoben. Der Energieinfrastruktur-Spezialist aus Tostedt bei Hamburg erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 760 Millionen und 790 Millionen Euro statt bisher …

    Dax stabil - KI-Erholung gibt keinen Schwung


    Der Dax ist am Mittwoch verhalten in den Handel gestartet. Aus der Rückkehr an sein Vortagshoch, die sich vorbörslich noch abgezeichnet hatte, wurde im frühen Handel nichts. Während KI-Werte sich erholten, blieben Anleger in der Breite vorsichtig …

    Die Aktie von Friedrich Vorwerk Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 78,76 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,06 %.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Friedrich Vorwerk Group

    +9,78 %
    +11,38 %
    +9,28 %
    +8,46 %
    -18,60 %
    +532,20 %
    +78,36 %
    +53,44 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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