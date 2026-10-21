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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Eutelsat Communications Aktie - 21.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eutelsat Communications Aktie bisher um +7,14 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Eutelsat Communications Aktie - 21.10.2026
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

    Eutelsat Communications Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 21.10.2026

    Positive Vorzeichen bei Eutelsat Communications: Der Kurs klettert um +7,14 % auf 1,8300. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eutelsat Communications Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,8300, mit einem Plus von +7,14 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten Verluste von -15,89 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +30,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eutelsat Communications eine positive Entwicklung von +5,76 % erlebt.

    Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +30,86 %
    1 Monat +2,86 %
    3 Monate -15,89 %
    1 Jahr -51,22 %
    Stand: 21.10.2026, 11:10 Uhr

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,18 Mrd. € wert.

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    Die Aktie von Eutelsat Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -27,62 %. Über 5 Jahre lag sie bei -32,81 %, über 10 Jahre bei -20,80 %.

    Eutelsat Communications Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eutelsat Communications Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eutelsat Communications Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Eutelsat Communications

    +7,20 %
    +30,86 %
    +2,86 %
    -15,89 %
    -51,22 %
    -60,00 %
    -85,50 %
    -89,73 %
    -84,47 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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