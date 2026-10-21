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    Besonders beachtet!

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    Intuitive Surgical Aktie gerät unter starken Druck - 21.10.2026

    Kursbewegung von -7,72 % bei Intuitive Surgical am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Intuitive Surgical Aktie gerät unter starken Druck - 21.10.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Intuitive Surgical entwickelt robotergestützte Chirurgiesysteme, v.a. das da Vinci-System, inkl. Instrumente, Software und Services. Fokus: minimalinvasive Eingriffe. Marktführer im OP-Robotersegment mit starkem Installationsbestand und wiederkehrenden Erlösen. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Johnson & Johnson (Verb Surgical), Stryker. USP: Technologievorsprung, breite klinische Datenbasis, hohe Wechselkosten für Kliniken.

    Wie hat sich die Intuitive Surgical-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die Intuitive Surgical Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,72 % im Minus. Die Intuitive Surgical Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,81 % wieder ab und notiert heute bei 359,65. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intuitive Surgical-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,63 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um -4,19 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,85 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intuitive Surgical um -24,88 % verloren.

    Intuitive Surgical Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,19 %
    1 Monat +4,85 %
    3 Monate +16,63 %
    1 Jahr -8,81 %
    Stand: 21.10.2026, 11:11 Uhr

    Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

    Es gibt 353 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,48 Mrd. € wert.

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    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Stryker notiert im Minus, mit -0,77 %. Medtronic notiert im Minus, mit -0,40 %.

    Die Aktie von Intuitive Surgical erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,58 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,93 %, über 10 Jahre bei 18,83 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Intuitive Surgical Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Intuitive Surgical Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Intuitive Surgical Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Intuitive Surgical

    -7,57 %
    -4,19 %
    +4,85 %
    +16,63 %
    -8,81 %
    +43,16 %
    +23,22 %
    +416,72 %
    +10.192,86 %
    ISIN:US46120E6023WKN:888024
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