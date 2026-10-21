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    Besonders beachtet!

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    Fortinet - Aktie zeigt Schwäche - 21.10.2026

    Die Fortinet Aktie notiert am 21.10.2026 mit -3,06 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Fortinet - Aktie zeigt Schwäche - 21.10.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Fortinet ist ein US-Cybersicherheitsanbieter mit Fokus auf Firewalls, Secure SD-WAN und integrierte Security-Fabric-Plattform. Kernprodukt ist die FortiGate-Firewall-Familie, ergänzt um E-Mail-, Cloud- und Endpoint-Security. Starke Position im Enterprise- und Carrier-Segment. Wichtige Konkurrenten: Palo Alto Networks, Check Point, Cisco. USP: eigene ASIC-Chips, hohe Performance, breite, eng integrierte Produktpalette.

    Fortinet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2026

    Die Fortinet Aktie ist bisher um -3,06 % auf 147,50 gefallen. Das sind -4,66  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Fortinet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,06 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fortinet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,48 % zu Buche.

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    Auf Wochensicht hat die Fortinet Aktie damit -13,51 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fortinet +117,76 % gewonnen.

    Fortinet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,51 %
    1 Monat +0,54 %
    3 Monate +4,48 %
    1 Jahr +101,88 %
    Stand: 21.10.2026, 11:11 Uhr

    Informationen zur Fortinet Aktie

    Es gibt 734 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,22 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Fortinet

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +0,08 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) notiert im Plus, mit +0,79 %.

    Die Aktie von Fortinet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 41,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,49 %, über 10 Jahre bei 38,77 %.

    Fortinet Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fortinet Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fortinet Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Fortinet

    -2,17 %
    -13,51 %
    +0,54 %
    +4,48 %
    +101,88 %
    +178,90 %
    +159,11 %
    +2.429,93 %
    +13.262,66 %
    ISIN:US34959E1091WKN:A0YEFE
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