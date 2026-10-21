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    EchoStar Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 21.10.2026

    Kursbewegung von +6,17 % bei EchoStar Registered (A) am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - EchoStar Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 21.10.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    EchoStar Corp. (A) ist ein US-Satelliten- und Kommunikationsanbieter, fokussiert auf Satelliteninfrastruktur, Breitband- und IoT-Dienste (u.a. Hughes Network Systems). Hauptprodukte: Satellitenbreitband, VSAT-Lösungen, Managed Services. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player. Konkurrenten: Viasat, SES, Intelsat, Starlink. USP: starke Position im Ka-Band-Breitband und im Unternehmens-/Behördensegment.

    EchoStar Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2026

    Die Anleger von EchoStar Registered (A) dürfen sich über ein Kursplus von +6,17 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 81,68. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der EchoStar Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +6,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 81,68. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt EchoStar Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs mit -4,29 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die EchoStar Registered (A) Aktie damit um -9,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in EchoStar Registered (A) eine negative Entwicklung von -18,16 % erlebt.

    EchoStar Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,70 %
    1 Monat -5,64 %
    3 Monate -4,29 %
    1 Jahr +27,16 %
    Stand: 21.10.2026, 11:11 Uhr

    Informationen zur EchoStar Registered (A) Aktie

    Es gibt 159 Mio. EchoStar Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,03 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von EchoStar Registered (A)?

    Eutelsat Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,90 %. SES Global Cert. (A) notiert im Plus, mit +2,98 %.

    Die Aktie von EchoStar Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 78,48 %.

    EchoStar Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der EchoStar Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur EchoStar Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    EchoStar Registered (A)

    +6,17 %
    -9,70 %
    -5,64 %
    -4,29 %
    +27,16 %
    +474,10 %
    +268,16 %
    ISIN:US2787681061WKN:A0NDYQ
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