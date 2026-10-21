Dell Technologies Registered (C) - Aktie gewinnt kräftig - 21.10.2026

Es geht bergauf für Dell Technologies Registered (C): Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,06 % und steht bei 427,65€. Die Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,23 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,06 % hinzu. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dell Technologies Registered (C)!

Wer bereits seit drei Monaten in Dell Technologies Registered (C) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +27,71 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -13,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dell Technologies Registered (C) einen Anstieg von +304,23 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,19 % 1 Monat -12,67 % 3 Monate +27,71 % 1 Jahr +242,63 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 21.10.2026, 11:11 Uhr

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 134,90 Mrd. € wert.

Der KI-Boom beschert Super Micro Computer ein außergewöhnlich starkes Quartal und lässt die Aktie nachbörslich zweistellig in die Höhe schießen.

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organisiert die 28. Ausgabe der Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX), die vom 20. bis zum 22. Oktober 2026 im Dubai World Trade Centre stattfinden wird. Diese Pressemitteilung …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Dell Technologies Registered (C)?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. IBM notiert im Minus, mit -1,02 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,59 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +4,19 % zu HP notiert im Plus, mit +0,72 %.

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 87,52 %. Über 5 Jahre lag sie bei 53,10 %.

Lohnt sich ein Investment in die Dell Technologies Registered (C) Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.