KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS
Adidas stark nach Prognoseerhöhung
- Adidas-Aktien steigen nach höherer Jahresprognose
- Kursziel steigt auf 211 Euro, 33 Prozent Potenzial
- Rückerstattungen und Kostendisziplin stärken Ausblick
(Zahl im 2. Satz des 2. Absatzes korrigiert. 20 rpt 20 Millionen Euro)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Mittwochmorgen mit klaren Kursgewinnen auf die erhöhte Gewinnprognose für das Gesamtjahr reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Papiere um bis zu 3,5 Prozent an und würden damit auf Xetra ihre 100-Tage-Linie überspringen. Zuletzt ließ das vorbörsliche Kaufinteresse aber etwas nach. Puma legten nur wenig zu.
Citigroup-Analystin Monique Pollard hob ihr Adidas-Kursziel nach der guten Nachricht auf 211 Euro an und signalisiert damit noch mehr Erholungspotenzial von gut 33 Prozent. Im vierten Quartal rechnet sie mit weiteren 20 Millionen Euro an Zoll-Rückerstattung aus den USA, womit der Löwenanteil dann bezahlt wäre. Obendrein kappte sie ihre Ausgabenschätzung aufgrund starker Kostenkontrolle. Mit ihrer operativen Ergebnisprognose für 2026 liegt Pollard nun leicht über dem Konzernziel und deutlich über dem Konsens./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 161,7 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 197,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -1,11 %/+51,42 % bedeutet.
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Konzernkennzahl
Q3 2025 —> Q3 2026
Umsatz 6,630 Mrd. € auf 7,252 Mrd. €
Operativer Gewinn EBIT 736 Mio. € auf 1.008 Mio. € (200 Millionen Erstattung drin)
Bruttomarge 51,8 % auf 54,3 %
Operative Marge 11,1 % auf 13,9 %
Umsatz und EBIT stiegen um 9 % beziehungsweise 37 %. Allerdings enthält das Ergebnis rund 200 Mio. € erstattete Zölle. Ohne diesen Posten ergeben sich rechnerisch:
1. 808 Mio. € EBIT: etwa 9,8 % über Vorjahr.
2. 11,1 % operative Marge: praktisch auf Vorjahresniveau.
3. 51,5 % Bruttomarge: leicht unter Vorjahr.
Also Umsatz steigt kräftigt und Margen bleiben gleich bis leicht negativ in der Entwicklung. Was mich aber am meisten interessiert ist Nordamerika und China, die Daten kommen dann erst nächste Woche. Aber die für Q3 gemeldete gesamte Umsatz- und Margenentwicklung zeichnete sich im Q2 schon in Nordamerika und China ab.
In Nordamerika verbessert sich die Nachfrage deutlich, beim Gewinn kommt davon bisher weniger an. 14% ausgewiesener Umsatzanstieg in Nordamerika (währungsbereinigt) aber im zweiten Quartal stiegen die regionalen operativen Aufwendungen um 24%. Das führte insgesamt im 2. Quartal zu einer sinkenden operativen Marge. In China wuchs der Umsatz im Q2 um 15% Adidas und damit langsamer als im Jahr zuvor wo es +17% waren, meldete aber +19% wegen Währungseffekte.
Ich bin gespannt was Q3 in USA und China erreicht wurde. Derzeit scheint es mir so, dass der Umsatzanstieg auf Kosten der Margen erfolgt. Aber ein Quartal macht noch keinen Trend.
adidas hat im dritten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um 9 Prozent auf 7,252 Milliarden Euro und das Betriebsergebnis um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro gesteigert. Für 2026 erwartet der Sportartikelhersteller nun ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro nach bislang rund 2,3 Milliarden Euro.
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/adidas-erhoeht-gewinnziel-2026-nach-starkem-3-quartal-15996208