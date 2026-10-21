JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einem Gespräch mit einem Logistikexperten des Unternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Die Automatisierung bleibe der entscheidende langfristige Wettbewerbsvorteil, da sie die Abhängigkeit von Arbeitskräften verringere, schrieb Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Einschätzung des Handelskonzerns bleibe positiv, da Effizienzsteigerungen im Fulfillment und die Nutzung von AWS die strukturellen Belastungen im Einzelhandel ausgleichen sollten./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 233,7EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 330

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

