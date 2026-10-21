BERENBERG stuft BP auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 650 auf 715 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe einen starken Zwischenbericht für das dritte Quartal abgeliefert, schrieb Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. BP profitiere weiterhin von dem günstigen Rohstoffpreisumfeld. Die solidere Bilanz dürfte den für die Anteilseigner verfügbaren Cashflow erhöhen, was eine Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen im Jahr 2027 ermöglichen und den Bewertungsabschlag zu Vergleichsunternehmen verringern sollte./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 7,40EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,15
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
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