RBC stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Umsatzwachstum belaufe sich auf 15,6 Prozent und entspreche der Konsensschätzung, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität (Ebit-Marge) des Uhren- und Schmuckkkonzerns schätzt er auf 23 Prozent und damit leicht über der durchschnittlichen Markterwartung./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:32 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 190,0EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00 CHF , was eine Steigerung von +25,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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