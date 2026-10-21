Bitcoin schwankt weniger als jede fünfte Aktie im S&P 500

Die annualisierte Volatilität der vergangenen zwölf Monate liegt inzwischen bei 43 Prozent. Damit unterschreitet Bitcoin nicht nur seinen Zehnjahresdurchschnitt von 64 Prozent, sondern liegt auch deutlich unter den 81 Prozent, die noch vor fünf Jahren gemessen wurden.

Bitcoin galt lange als eine der volatilsten Anlageklassen überhaupt. Doch dieses Bild beginnt sich zu verändern. Einer Analyse des Vermögensverwalters Grayscale zufolge ist die Kursschwankung der größten Kryptowährung in den vergangenen Jahren erheblich zurückgegangen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Laut Grayscale weist Bitcoin mittlerweile geringere Kursschwankungen auf als 19 Prozent der Unternehmen im S&P 500. Damit ist die Kryptowährung weniger volatil als nahezu jede fünfte Aktie des US-Börsenindexes.

Bitcoin schlägt zahlreiche US-Aktien

Die Auswertung basiert auf Bloomberg-Daten und berücksichtigt die täglichen Kursveränderungen über einen Zeitraum von zwölf Monaten.

Die meisten Unternehmen des S&P 500 weisen demnach eine jährliche Volatilität zwischen 15 und 40 Prozent auf. Bitcoin liegt mit seinen 43 Prozent zwar weiterhin über dem Großteil der Indexmitglieder, befindet sich aber längst nicht mehr außerhalb der üblichen Schwankungsbreite großer US-Aktien.

Ein Blick auf einzelne Unternehmen verdeutlicht die Unterschiede. Die Aktie von JPMorgan kommt auf eine annualisierte Volatilität von 20 Prozent, Amazon auf 30 Prozent. Dagegen weist Oracle mit 55 Prozent deutlich stärkere Kursschwankungen auf.

Noch deutlicher fällt der Abstand beim Kryptobörsenbetreiber Coinbase aus. Dessen Aktie erreicht eine annualisierte Volatilität von rund 70 Prozent. Einzelne Unternehmen wie Honeywell und Sandisk kommen sogar auf Werte von mehr als 85 Prozent.

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Institutionelle Anleger verändern den Bitcoin-Handel

Die Entwicklung könnte ein Hinweis auf die zunehmende Reife des Bitcoin-Marktes sein. Während die Kryptowährung früher stark von spekulativen Privatanlegern geprägt war, spielen institutionelle Investoren inzwischen eine wesentlich größere Rolle.

Mit der zunehmenden Verbreitung börsengehandelter Bitcoin-Produkte und dem wachsenden Engagement großer Vermögensverwalter hat sich auch die Marktstruktur verändert. Eine breitere Investorenbasis und eine höhere Liquidität können dazu beitragen, extreme Kursschwankungen abzufedern.

Allerdings bedeutet eine geringere Volatilität nicht automatisch ein geringeres Verlustrisiko. Mit 43 Prozent bleibt Bitcoin deutlich schwankungsanfälliger als viele etablierte Aktien.

Bitcoin-Kurs legt zu

Am Mittwochnachmittag zeigt sich Bitcoin von seiner stärkeren Seite. Die Kryptowährung steigt um 2,08 Prozent auf 83.123 US-Dollar. Auf Wochensicht steht allerdings weiterhin ein Minus von 0,74 Prozent zu Buche.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



