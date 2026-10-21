Deutlich höhere Heilungsrate: GSK meldet einen Durchbruch

Der Pharmakonzern GSK hat in den USA eine neue Therapie gegen chronische Hepatitis B zugelassen bekommen. Die klinischen Daten machen Hoffnung auf einen entscheidenden Fortschritt bei der Behandlung einer bislang oft lebenslangen Erkrankung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Hibsago mit dem Wirkstoff Bepirovirsen zur Behandlung chronischer Hepatitis B zugelassen. Das Medikament richtet sich an erwachsene Patienten ohne Leberzirrhose, deren Viruslast unter einer bestehenden antiviralen Therapie bereits unter Kontrolle ist. Die Zulassung gilt für die Kombination mit sogenannten Nukleos(t)id-Analoga und setzt bestimmte Grenzwerte für das Hepatitis-B-Oberflächenantigen voraus.

Die Entscheidung stützt sich auf die Phase-III-Studien B-Well 1 und B-Well 2. In der zusammengefassten Auswertung erreichten 19 Prozent der behandelten Patienten eine funktionelle Heilung. In der Placebogruppe gelang dies keinem Teilnehmer. Die Auswertung umfasste 1.220 Patienten in der Behandlungsgruppe und 614 in der Kontrollgruppe.

Zum Vergleich: Die bisherige Standardtherapie erreicht laut GSK nach einem Behandlungsjahr typischerweise Heilungsraten von weniger als 1 Prozent. Bei Patienten mit besonders niedrigen Ausgangswerten des Oberflächenantigens lag die funktionelle Heilungsrate mit Bepirovirsen sogar bei 26 Prozent.

Sechs Monate Behandlung statt lebenslanger Therapie?

Eine funktionelle Heilung liegt vor, wenn sowohl die Hepatitis-B-DNA als auch das Oberflächenantigen mindestens 24 Wochen nach dem Ende sämtlicher Behandlungen nicht mehr nachweisbar sind. Das Virus gilt dann als dauerhaft kontrolliert, ohne dass Medikamente erforderlich sind.

Bepirovirsen soll die Produktion viraler Erbinformationen und Proteine unterdrücken. Dadurch könnte das Immunsystem die Infektion wieder selbst kontrollieren. Die Behandlung dauert 6 Monate. Nach der ersten Dosis können Patienten das Medikament laut GSK auch selbst verabreichen.

"Mit Hibsago haben US-Patienten erstmals die Aussicht auf eine funktionelle Heilung nach einer sechsmonatigen Behandlungsdauer", erklärte Tony Wood, wissenschaftlicher Leiter von GSK.

Die Studien zeigten ein akzeptables Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehörten Rötungen und Schmerzen an der Injektionsstelle sowie vorübergehend erhöhte Werte eines Leberenzyms.

Milliardenmarkt mit hohem medizinischem Bedarf

Chronische Hepatitis B betrifft nach Angaben von GSK weltweit mehr als 240 Millionen Menschen. In den USA leben schätzungsweise 1,7 Millionen Betroffene. Die Erkrankung kann schwere Leberschäden verursachen und gilt als weltweit führende Ursache für Leberkrebs.

GSK hatte sich den Wirkstoff vom US-Unternehmen Ionis Pharmaceuticals lizenziert und gemeinsam mit dem Partner entwickelt. Die Zulassung erfolgte im beschleunigten Prüfverfahren der FDA. Weitere regulatorische Entscheidungen in anderen Ländern erwartet GSK in den kommenden Monaten.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 22,34EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

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