Zum Thema wurden Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen, die der UBS-Experte Graham Doyle einen "neuen und enormen Sorgenfaktor" nannte.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt merklich erholten Aktien von FMC sind am Mittwoch wieder eingeknickt. Die Papiere des Dialysespezialisten rutschten zeitweise um mehr als vier Prozent ab, nachdem sie sich zuletzt um rund zehn Prozent von ihrem Monatstief abgesetzt hatten. An der einfachen 200-Tage-Linie lief sich die Erholung aber fest.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In dem entsprechenden Papier der Behörde werde die mangelnde Konkurrenz kritisiert, sodass laut Doyle Maßnahmen zugunsten stärkeren Wettbewerbs zu befürchten seien. Zudem würden Defizite in Transplantationspraxis und Präventionsmaßnahmen angesprochen. Eine Verbesserung hier könnte letztlich zu geringeren Patientenzahlen in der Dialyse führen, so Doyle. Letztere sind schon länger ein Belastungsfaktor für FMC.

Ein weiterer Experte äußerte sich ähnlich. Mit den Plänen wolle die Trump-Regierung die Vormachtstellung von FMC und DaVita auf dem US-Dialysemarkt angehen. Sie kämen auf 74 Prozent Marktanteil. Die Davita-Aktien hatten am Vortag wegen der Neuigkeiten schon sechs Prozent an Wert verloren./ag/tih/mis

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 38,63 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -16,86 %/+19,51 % bedeutet.



