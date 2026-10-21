Patronus Biotech erhält ethische Genehmigung für den Start einer ersten klinischen Phase-I-Studie am Menschen mit drei mehrstufigen Malaria-Impfstoffkandidaten in Australien

GUANGZHOU, China, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Patronus Biotech , ein Biotechnologieunternehmen, das Impfstoffe der nächsten Generation entwickelt, um weltweit ungedeckten Bedarf zu decken, gab heute bekannt, dass seine klinische Phase-I-Studie NCT07831226 – die erste am Menschen durchgeführte Studie – mit drei neuartigen, mehrstufigen, auf VLP basierenden Malaria-Impfstoffkandidaten am 19. Oktober 2026 die ethische Genehmigung von Bellberry Limited erhalten hat. LYB014 zielt auf drei Schlüsselstadien des Lebenszyklus des Malariaparasiten Plasmodium falciparum ab; LYB017 zielt auf drei Schlüsselstadien des Lebenszyklus des Malariaparasiten Plasmodium vivax ab; und LYB027 zielt auf diese drei Schlüsselstadien sowohl des Lebenszyklus von P. falciparum als auch von P. vivax ab. Diese Impfstoffe werden mit dem firmeneigenen Adjuvans A02 getestet, einem neuartigen liposomalen Adjuvans, das vollständig synthetische Wirkstoffe enthält. Die randomisierte, doppelblinde, kontrollierte Dosiseskalationsstudie wird die Sicherheit und Immunogenität dieser Impfstoffe bei gesunden erwachsenen Probanden bei Nucleus Network Pty Ltd. in Melbourne, Australien, bewerten; die Aufnahme der ersten Teilnehmer wird für Dezember 2026 erwartet. Die Immunogenitätsanalyse wird in Zusammenarbeit mit dem Draper Lab durchgeführt, das am Institut für Pädiatrie der Universität Oxford angesiedelt ist.

Diese Impfstoffe wurden bei Patronus Biotech entwickelt und sind darauf ausgelegt, den Bedarf an einem Malaria-Impfstoff der nächsten Generation zu decken, der auf die drei Schlüsselphasen des Malaria-Lebenszyklus abzielt – mit dem Ziel, durch die Verhinderung von Infektion, Erkrankung und Übertragung zu künftigen Bemühungen zur Ausrottung der Malaria beizutragen.

Trotz erheblicher Fortschritte stellt Malaria nach wie vor eine große globale Gesundheitsbedrohung dar, die im Jahr 2024 schätzungsweise 282 Millionen Fälle und 610.000 Todesfälle verursachen wird. Die beiden wichtigsten Malariaerreger, auf die der Großteil dieser Fälle entfällt, sind P. falciparum und P. vivax. Beide weisen komplexe Lebenszyklen auf, die als Sporozoiten beginnen, die durch den Stich einer infizierten Mücke übertragen werden; von dort wandern sie in die Leber (1), bevor sie in den Blutkreislauf gelangen, wo sie in rote Blutkörperchen eindringen und sich dort vermehren (2). Ein Teil dieser Parasiten erreicht das Geschlechtsstadium, das dann von einer anderen Mücke aufgenommen wird (3), um den Lebenszyklus fortzusetzen und die Übertragung auf den nächsten Menschen zu ermöglichen. Die derzeit von der WHO zugelassenen Impfstoffe RTS,S/AS01 und R21/Matrix-M zielen ausschließlich auf das erste Stadium des Lebenszyklus des P. falciparum-Parasiten ab und zeigten in früheren Phase-2/3-Feldstudien an pädiatrischen Populationen eine teilweise Wirksamkeit gegen klinische Malaria. Mit den Impfstoffen LYB014/017/027 soll untersucht werden, ob eine zusätzliche Ausrichtung auf die verbleibenden Stadien des Lebenszyklus und/oder auf mehrere Parasitenarten einen ergänzenden, mehrschichtigen Schutz bieten kann – eine Hypothese, die in künftigen Wirksamkeitsstudien überprüft werden soll.

Simon Draper, Professor für Vakzinologie und translationale Medizin an der Abteilung für Pädiatrie, sagte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Patronus Biotech bei der Immunogenitätsanalyse für diese erste Studie am Menschen. Malaria stellt nach wie vor eine große globale gesundheitliche Herausforderung dar, und es besteht weiterhin Bedarf, neue Impfstoffansätze zu erforschen, die einen umfassenderen Schutz über verschiedene Stadien des Lebenszyklus des Parasiten hinweg bieten könnten."

„Unser wissenschaftlicher Ansatz hat das Potenzial, den Kampf gegen Malaria grundlegend zu verändern", sagte Dr. Jin, Geschäftsführer von Patronus Biotech. „Unser Ziel mit unseren Malaria-Impfstoffen und dem A02-Adjuvans ist es nicht nur, eine Infektion zu verhindern, sondern einen robusteren und erschwinglicheren Schutz zu schaffen, der der komplexen Biologie des Parasiten entgegenwirken kann. Dies könnte ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur endgültigen Ausrottung der Malaria sein."

Medienkontakt:

Rebecca Dabbs, Chief Alliance Officer

rebecca.dabbs@patronusbio.com

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