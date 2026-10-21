Deutsche Anleihen sinken - Französischer Risikoaufschlag auf 15-Jahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch nach den Kursgewinnen vom Vortag leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,05 Prozent auf 121,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,41 Prozent.

Auch europaweit legten die Renditen überwiegend zu, nachdem sie am Vortag unter Druck geraten waren. Grund für den Rückgang vom Dienstag waren vage Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg gewesen, die den Ölpreis belastet und so die Inflationssorgen am Markt etwas gemildert hatten. Zur Wochenmitte legte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee aber wieder etwas zu.