BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige Bundesfinanzminister und heutige Manager in der Autobranche, Christian Lindner, hat die Politik aufgefordert, die Wirtschaft nicht mit neuen Gesetzen und Verordnungen zu belasten. "Lasst uns in Ruhe: Nicht immer neue Regeln, Gesetze, Verordnungen, Subventionen und Steuern", forderte Lindner, der auch mehr als ein Jahrzehnt Bundesvorsitzender der FDP war, im Gespräch mit der Zeitschrift "Auto Motor und Sport". "Wenn eine neue Regel nichts verbessert, sollte man sie nicht erlassen", sagte der Ex-Politiker weiter.

Er habe während seiner politischen Tätigkeit versucht, zusätzliche Belastungen zu bremsen, sagte Lindner. "Aus Unternehmensperspektive erlebe ich noch unmittelbarer, welche Kosten Regulierung verursacht."