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    Sparmaßnahmen

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    Audi streicht an vielen Stellen Sponsoring

    Für Sie zusammengefasst
    • Audi spart beim Sponsoring an mehreren Standorten
    • Konzerte und Kulturförderung werden teils gestrichen
    • Audi kürzt auch die Sportförderung in den Regionen
    Sparmaßnahmen - Audi streicht an vielen Stellen Sponsoring
    Foto: Ole Spata - dpa

    INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die Sparmaßnahmen bei der VW -Tochter Audi treffen auch das Sponsoring des Autobauers. Insbesondere sein Heimatstandort Ingolstadt ist betroffen, aber auch Neckarsulm und Heilbronn, wie aus einer Antwort des Konzerns hervorgeht. Dabei geht es unter anderem um Konzertreihen und Sportveranstaltungen.

    "Angesichts der aktuell massiven wirtschaftlichen Herausforderungen überprüft Audi seine Ausgaben konsequent und leistet damit seinen Beitrag zur Zukunftssicherung des Unternehmens", heißt es vom Autobauer. Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erforderten einen "verantwortungsvollen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen". Der Fokus liegt darauf, "die Zukunftsfähigkeit langfristig zu sichern".

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    Audi befindet sich derzeit in einer schweren Krise - unter anderem, weil die Absätze in China und den USA sinken. Der Autobauer baut bereits Personal ab und spart. Weitere Maßnahmen in diese Richtung sind möglich.

    Unter anderem fallen die Weihnachtskonzerte in Ingolstadt und Neckarsulm in diesem und kommendem Jahr den Sparmaßnahmen zum Opfer, die Audi Sommerkonzerte werden 2027 ausgesetzt und die Konzertreihe Jazz am Audi Forum entfällt ab kommendem Jahr. Zudem werden die Partnerschaft mit der Kammerphilharmonie Ingolstadt und die finanzielle Unterstützung der Audi Jugendchorakademie beendet.

    Auch beim Sportsponsoring wird gestrichen

    Auch im Sportbereich streicht Audi sein Sponsoring zusammen. So werden der Halbmarathon und der Triathlon in Ingolstadt kommendes Jahr nicht unterstützt. Für die Eisgala in Ingolstadt gilt das ab 2027.

    Außerhalb der beiden Hauptstandorte trifft es zudem das Sponsoring des Firmenlaufs in Heilbronn im kommenden Jahr und den Friedrichshaller Sportverein, dessen Unterstützung nicht fortgesetzt wird.

    Die Entscheidungen seien dabei nicht leichtgefallen, heißt es von Audi. "Viele der betroffenen Projekte haben das kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Leben in den Standortregionen über viele Jahre geprägt und bereichert." Über weitere Engagements werde man "zu gegebener Zeit und unter Berücksichtigung der dann geltenden Rahmenbedingungen entscheiden"./ruc/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursrisiken der VW-Vorzugsaktie trotz jüngster Kursgewinne. Diskutiert werden hohe Kosten, geringe Produktivität, Wettbewerbsdruck aus China sowie Defizite bei Software, Batterietechnik und Führung. Kritisiert werden fehlende Investitions- und Zukunftskonzepte. Einzelne Beiträge sehen weiteres Abwärtspotenzial und thematisieren mögliche Aktionärsverluste bei einer Rekapitalisierung; zugleich wird auf bestehende Gewinne verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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