EssilorLuxottica Aktie steigt am 21.10.2026 kräftig

Die EssilorLuxottica Aktie notiert aktuell bei 171,58€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,60 % zugelegt, was einem Anstieg von +9,10 € entspricht. Die EssilorLuxottica Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +5,72 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +5,60 % hinzu. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

EssilorLuxottica ist ein weltweit führender Brillen- und Augenoptikkonzern (Sehkorrektur, Sonnenbrillen, Optikgeräte). Marken: Ray-Ban, Oakley u.a., zudem Retailketten (z.B. Sunglass Hut). Starke vertikale Integration von Glas bis Handel. Hauptkonkurrenten: Safilo, Hoya, Zeiss, Fielmann. USP: globale Markenmacht, Omnichannel-Vertrieb, Technologie- und Innovationsführerschaft in Brillengläsern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei EssilorLuxottica einen Gewinn von +2,46 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,85 % verloren.

Während EssilorLuxottica heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %.

EssilorLuxottica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,87 % 1 Monat +22,89 % 3 Monate +2,46 % 1 Jahr -45,79 %

Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

Stand: 21.10.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 464 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,60 Mrd.EUR € wert.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe überzeugende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch …

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Die Erlöse hätten - gestützt von einem besser als erwarteten KI-Brillengeschäft - die …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 165 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard …

Die Aktie von EssilorLuxottica erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,92 %, über 10 Jahre bei 4,63 %.

EssilorLuxottica Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die EssilorLuxottica Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur EssilorLuxottica Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.