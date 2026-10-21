Strategischer Plan zum Aufbau eines Netzwerks physischer KI-Datenfabriken mit drei Knotenpunkten, beginnend mit einem neuen 5.000 Quadratmeter großen Hub in Italien, um realweltliches Roboterlernen, digitale Zwillingssimulation und die AMD Helios Infrastruktur zu verbinden und so den Einsatz industrieller humanoider Roboter auf dem Kontinent zu beschleunigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Netzwerk der Physical AI Data Factory: Generative Bionics entwickelt ein eigenes Netzwerk von drei Einrichtungen, beginnend mit einem 5.000 Quadratmeter großen Hub in Italien, der bis zum vierten Quartal 2027 in Betrieb gehen soll, und der Erweiterung um einen zweiten Standort an einem anderen Ort in Europa sowie einen dritten Standort zur Bedienung globaler Märkte. Das Netzwerk wird reale industrielle Umgebungen für das Roboterlernen, die Datengenerierung und die Validierung nachbilden.

Generative Bionics entwickelt ein eigenes Netzwerk von drei Einrichtungen, beginnend mit einem 5.000 Quadratmeter großen Hub in Italien, der bis zum vierten Quartal 2027 in Betrieb gehen soll, und der Erweiterung um einen zweiten Standort an einem anderen Ort in Europa sowie einen dritten Standort zur Bedienung globaler Märkte. Das Netzwerk wird reale industrielle Umgebungen für das Roboterlernen, die Datengenerierung und die Validierung nachbilden. Europäische humanoide Souveränität: Das Netzwerk wird Europa eine eigene, durchgängige Infrastruktur für physische KI bieten, von realen Roboterdaten bis hin zu groß angelegten digitalen Zwillingssimulationen und KI-Berechnungen, sodass die Daten, Modelle und das Know-how hinter industriellen Humanoiden auf dem Kontinent generiert, trainiert und validiert werden.

Das Netzwerk wird Europa eine eigene, durchgängige Infrastruktur für physische KI bieten, von realen Roboterdaten bis hin zu groß angelegten digitalen Zwillingssimulationen und KI-Berechnungen, sodass die Daten, Modelle und das Know-how hinter industriellen Humanoiden auf dem Kontinent generiert, trainiert und validiert werden. AMD – strategischer Partner seit dem ersten Tag: Von AMD Ventures' Investition in die Seed-Runde von Generative Bionics und der AMD-Rechenleistung an Bord von GENE.01 bis hin zu den AMD Helios -Systemen, die das Data Factory-Netzwerk antreiben werden, ist AMD der Partner von Generative Bionics über den gesamten Physical AI-Stack hinweg und liefert die Hochleistungsrechen- und Speicherkapazität für physische und synthetische Daten, Modelltraining und parallele digitale Zwillingssimulation.

Von AMD Ventures' Investition in die Seed-Runde von Generative Bionics und der AMD-Rechenleistung an Bord von GENE.01 bis hin zu den AMD Helios -Systemen, die das Data Factory-Netzwerk antreiben werden, ist AMD der Partner von Generative Bionics über den gesamten Physical AI-Stack hinweg und liefert die Hochleistungsrechen- und Speicherkapazität für physische und synthetische Daten, Modelltraining und parallele digitale Zwillingssimulation. Entwicklung von der Realität zur Simulation zurück zur Realität: Die von GENE.01 in physischen Umgebungen ausgeführten Aufgaben werden als digitale Zwillinge nachgebildet und in Tausenden von Variationen wiederholt. Die in Simulationen trainierten Modelle werden zur Validierung in der realen Welt an die Roboter zurückgegeben.

Die von GENE.01 in physischen Umgebungen ausgeführten Aufgaben werden als digitale Zwillinge nachgebildet und in Tausenden von Variationen wiederholt. Die in Simulationen trainierten Modelle werden zur Validierung in der realen Welt an die Roboter zurückgegeben. Industrielle Validierung: Die Infrastruktur wird World Action Models trainieren, vollständige Roboterkonfigurationen vor dem Kundeneinsatz validieren und Betriebsdaten nutzen, um die Leistung zu verbessern, während die Flotten Betriebsstunden sammeln.

MILAN, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Generative Bionics, ein Deep-Tech-Unternehmen, das humanoide Roboter für industrielle Anwendungen entwickelt, kündigte heute auf der CES Unveiled in Mailand seinen Plan zum Aufbau einer eigenen, standortübergreifenden Physical AI Data Factory an. Ziel ist es, humanoide Robotik von Labordemonstrationen zu einem zuverlässigen industriellen Einsatz zu führen und die europäische Souveränität im Bereich humanoider Roboter zu stärken, indem sichergestellt wird, dass die Daten, Modelle und das Know-how hinter Europas industriellen Humanoiden auf dem Kontinent generiert, trainiert und validiert werden.