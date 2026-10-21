🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Generative Bionics baut Europas größte physische KI-Datenfabrik auf und fördert die europäische Souveränität über humanoide Roboter mit AMD-KI-Infrastruktur.

    Generative Bionics baut Europas größte physische KI-Datenfabrik auf und fördert die europäische Souveränität über humanoide Roboter mit AMD-KI-Infrastruktur.
    Foto: 1068642736

    Strategischer Plan zum Aufbau eines Netzwerks physischer KI-Datenfabriken mit drei Knotenpunkten, beginnend mit einem neuen 5.000 Quadratmeter großen Hub in Italien, um realweltliches Roboterlernen, digitale Zwillingssimulation und die AMD Helios Infrastruktur zu verbinden und so den Einsatz industrieller humanoider Roboter auf dem Kontinent zu beschleunigen.

    Wichtigste Eckpunkte

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Advanced Micro Devices!
    Long
    516,35€
    Basispreis
    3,13
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    569,02€
    Basispreis
    3,02
    Ask
    × 12,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    • Netzwerk der Physical AI Data Factory: Generative Bionics entwickelt ein eigenes Netzwerk von drei Einrichtungen, beginnend mit einem 5.000 Quadratmeter großen Hub in Italien, der bis zum vierten Quartal 2027 in Betrieb gehen soll, und der Erweiterung um einen zweiten Standort an einem anderen Ort in Europa sowie einen dritten Standort zur Bedienung globaler Märkte. Das Netzwerk wird reale industrielle Umgebungen für das Roboterlernen, die Datengenerierung und die Validierung nachbilden.
    • Europäische humanoide Souveränität: Das Netzwerk wird Europa eine eigene, durchgängige Infrastruktur für physische KI bieten, von realen Roboterdaten bis hin zu groß angelegten digitalen Zwillingssimulationen und KI-Berechnungen, sodass die Daten, Modelle und das Know-how hinter industriellen Humanoiden auf dem Kontinent generiert, trainiert und validiert werden.
    • AMD – strategischer Partner seit dem ersten Tag: Von AMD Ventures' Investition in die Seed-Runde von Generative Bionics und der AMD-Rechenleistung an Bord von GENE.01 bis hin zu den AMD Helios -Systemen, die das Data Factory-Netzwerk antreiben werden, ist AMD der Partner von Generative Bionics über den gesamten Physical AI-Stack hinweg und liefert die Hochleistungsrechen- und Speicherkapazität für physische und synthetische Daten, Modelltraining und parallele digitale Zwillingssimulation.
    • Entwicklung von der Realität zur Simulation zurück zur Realität: Die von GENE.01 in physischen Umgebungen ausgeführten Aufgaben werden als digitale Zwillinge nachgebildet und in Tausenden von Variationen wiederholt. Die in Simulationen trainierten Modelle werden zur Validierung in der realen Welt an die Roboter zurückgegeben.
    • Industrielle Validierung: Die Infrastruktur wird World Action Models trainieren, vollständige Roboterkonfigurationen vor dem Kundeneinsatz validieren und Betriebsdaten nutzen, um die Leistung zu verbessern, während die Flotten Betriebsstunden sammeln.

    MILAN, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Generative Bionics, ein Deep-Tech-Unternehmen, das humanoide Roboter für industrielle Anwendungen entwickelt, kündigte heute auf der CES Unveiled in Mailand seinen Plan zum Aufbau einer eigenen, standortübergreifenden Physical AI Data Factory an. Ziel ist es, humanoide Robotik von Labordemonstrationen zu einem zuverlässigen industriellen Einsatz zu führen und die europäische Souveränität im Bereich humanoider Roboter zu stärken, indem sichergestellt wird, dass die Daten, Modelle und das Know-how hinter Europas industriellen Humanoiden auf dem Kontinent generiert, trainiert und validiert werden.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Generative Bionics baut Europas größte physische KI-Datenfabrik auf und fördert die europäische Souveränität über humanoide Roboter mit AMD-KI-Infrastruktur. Strategischer Plan zum Aufbau eines Netzwerks physischer KI-Datenfabriken mit drei Knotenpunkten, beginnend mit einem neuen 5.000 Quadratmeter großen Hub in Italien, um realweltliches Roboterlernen, digitale Zwillingssimulation und die AMD Helios …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     