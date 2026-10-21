Innovationen für klimafreundliche Mobilität

Soll die Mobilitätswende gelingen, muss sie als Gesamtsystem funktionieren: von E-Pkw, E-Bussen und E-Nutzfahrzeugen über Bahn, E- Scooter und Fahrräder bis hin zu intelligenten Stromnetzen und der erforderlichen Ladeinfrastruktur. Ziel ist es, Verkehr zu vermeiden, fossil betriebene Fahrzeuge durch Elektromobilität zu ersetzen und den Besitz eines eigenen Autos überflüssig machen - zum Beispiel durch attraktive Sharing-Angebote. Dazu gehören auch die Verknüpfung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Förderung des Fuß- und Radverkehrs. Die Energie für die Mobilität soll dabei aus erneuerbaren Quellen stammen.

Wien (APA-ots) - Die Mobilitätswende eröffnet Chancen für Klimaschutz und Wirtschaft. Mit dem heute startenden Förderprogramm "Zero Emission Mobility plus 2026" unterstützt der Klima- und Energiefonds die Entwicklung und Demonstration innovativer Mobilitätstechnologien und integrierter Lösungen. Dafür stehen vier Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI ) zur Verfügung. Ziel ist es, die Lücke zwischen Forschung und Markteinführung zu schließen, die heimische Wertschöpfung zu stärken und den Weg zu einem leistbaren, umweltfreundlichen und effizienten Mobilitätssystem zu ebnen.

Mobilitätsminister Peter Hanke : "Zero-Emission-Technologien sind volkswirtschaftlich wichtig für Österreich. Als eines der neun Stärkefelder der Industriestrategie Österreich 2035 leisten Mobilitätstechnologien einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer industriellen Innovationskraft, der heimischen Wertschöpfung und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere im Bereich der E- Mobilität, die wir mit eMove-AUSTRIA unterstützen, eröffnen sich ( Export-) Chancen für österreichische Unternehmen bzw. den Standort Österreich. Mit Zero Emission Mobility plus unterstützen wir gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds Innovationen und stärken Österreichs Position in internationalen Wertschöpfungsketten."

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl : "Mit unserem Programm wollen wir Lösungen für ein leistbares, modernes und effizientes Mobilitätssystem ermöglichen. Entscheidend dafür ist es, Forschung und praktische Anwendung zusammen zu bringen, damit innovative Technologien zeitnah umgesetzt werden können und Wertschöpfung in Österreich schaffen."



Zwtl.: Innovation und Wertschöpfung in Österreich stärken

Die Mobilitätswende soll wesentlich zur Erreichung der österreichischen Klimaziele beitragen und zugleich Arbeitsplätze schaffen und sichern. Das Programm unterstützt deshalb die Entwicklung und Demonstration von Technologien mit konkretem Markt- und Verwertungspotenzial. Die internationale Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden ist dabei ebenso wichtig wie die Einbindung heimischer Klein- und Mittelunternehmen sowie von Start-ups.

Die Ausschreibung richtet sich daher an Unternehmen und Forschungseinrichtungen und unterstützt marktnahe Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit Demonstrationsanteil. Im Fokus stehen emissionsfreie Fahrzeuge, die dafür notwendige Lade- und Betankungsinfrastruktur sowie integrierte systemische Lösungen. Gefördert werden kooperative Projekte, die technische Innovationen mit konkreten Anwendungsperspektiven verbinden.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt 2026 auf Lösungen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur im Bestandswohnbau. Damit soll ein wesentliches Hindernis für den breiten Umstieg auf Elektromobilität untersucht und abgebaut werden.



Der Förderansatz ist technologieneutral innerhalb des angestrebten Dekarbonisierungspfads und konzentriert sich auf Fahrzeuge mit ausschließlich lokal emissionsfreien Fahranteilen, darunter batterieelektrische Fahrzeuge (BEV),

Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) und Wasserstoffverbrenner (HICEV).

Die Ausschreibung "Zero Emission Mobility plus 2026" startet am 21. Oktober 2026. Einreichungen sind bis 10. Februar 2027, 12:00 Uhr, möglich.



Details zur Ausschreibung:



https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/zero-emission-mobility- plus-2026/



Leitfaden Zero Emission Mobility plus:



https://www.klimafonds.gv.at/wp-

content/uploads/2026/10/Leitfaden_Zem_2026.pdf



Rückfragehinweis:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Telefon: +43/1/585 03 90-23

E-Mail: katja.hoyer@klimafonds.gv.at

Website: https://www.klimafonds.gv.at



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