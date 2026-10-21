EU will Autobauer schützen – doch Mercedes-Chef warnt vor fatalen Folgen

Mercedes -Benz-Chef Ola Källenius warnt vor einem gefährlichen Eigentor der Europäischen Union. Die geplanten Handelsbeschränkungen zum Schutz europäischer Autohersteller könnten nach seiner Einschätzung die Produktionskosten weiter erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche schwächen. Wie Bloomberg berichtet, äußerte sich Källenius am Mittwoch beim Berlin Global Dialogue kritisch über zusätzliche Handelsbarrieren. Die Automobilindustrie sei auf weltweite Lieferketten angewiesen. Neue Einschränkungen könnten den internationalen Handel erschweren und die Beschaffung wichtiger Fahrzeugteile verteuern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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EU-Schutzmaßnahmen könnten nach hinten losgehen

Hintergrund ist die Debatte um strengere "Made in Europe"-Vorgaben. Mit diesen Regeln will die EU die heimische Industrie stärken und insbesondere auf den wachsenden Konkurrenzdruck aus China reagieren. Die Pläne könnten dazu führen, dass bestimmte Förderungen und Vergünstigungen stärker an die europäische Herkunft von Fahrzeugen und Bauteilen geknüpft werden. Für Autobauer wie Mercedes-Benz stellt das eine Herausforderung dar. Moderne Fahrzeuge bestehen aus Tausenden Komponenten, die von Zulieferern aus zahlreichen Ländern stammen. Müssen Unternehmen ihre Beschaffung umstellen, drohen zusätzliche Kosten. Besonders umstritten ist, ob wichtige Produktionsländer außerhalb der EU, darunter Großbritannien und die Türkei, bei den neuen Vorgaben berücksichtigt werden.

Auch Mercedes könnte stärker unter Druck geraten

Für Mercedes-Benz kommt die Diskussion zu einem schwierigen Zeitpunkt. Der Stuttgarter Premiumhersteller steht im internationalen Wettbewerb unter erheblichem Druck. Vor allem chinesische Hersteller gewinnen mit neuen Elektrofahrzeugen zunehmend Marktanteile. Während Brüssel mit zusätzlichen Handelsregeln europäische Arbeitsplätze und Produktionsstandorte schützen will, fürchtet Källenius offenbar den gegenteiligen Effekt: Steigende Herstellungskosten könnten die ohnehin angespannte Wettbewerbsposition europäischer Autobauer zusätzlich verschlechtern.

Für Anleger bleibt die Handelspolitik damit ein wichtiger Risikofaktor. Entscheidend wird sein, wie die EU ihre Schutzmaßnahmen ausgestaltet und ob Mercedes-Benz seine globalen Lieferketten weiterhin kosteneffizient nutzen kann.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 41,19EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.