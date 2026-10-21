Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax rückt nach SpaceX ins Plus vor
- Dax steigt und springt über die 100-Tage-Linie
- KI-Werte und Adidas stützen den Dax deutlich
- Immobilienwerte erholen sich, Vorwerk hebt Prognose an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach zunächst noch verhaltenem Start ins Plus vorgearbeitet. Gestützt auf KI-Werte, die Adidas-Aktien und eine Erholung im Immobiliensektor gelang dem Leitindex der Sprung knapp über seine 100-Tage-Linie, die eine beliebte Indikatorlinie für den mittel- bis längerfristigen Trend ist.
Anleger drängten ihre Sorgen wegen der Unruhen in Frankreich und der nach wie vor hohen Ölpreise vorerst etwas zur Seite. Gegen Mittag legte der Dax 0,6 Prozent auf 25.456 Punkte zu und vergrößerte damit seinen Abstand zur psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten, der er sich am Vortag zwischenzeitlich genähert hatte. Der MDax schaffte es zeitgleich mit einem halben Prozent ins Plus auf 30.544 Punkte.
Rückenwind brachte im Laufe des Morgens, dass sich an der technologielastigen New Yorker Nasdaq-Börse eine positive Eröffnung abzeichnet. KI-Werte sind zur Wochenmitte wieder gefragt, was in Asien bereits begonnen hatte. Als Treiber fungieren positive Nachrichten von den US-Konzernen SpaceX und Super Micro , deren Kurse vorbörslich deutlich anziehen.
Vor allem überzeugte SpaceX nach US-Börsenschluss mit einem Milliardengewinn. Außerdem bestätigte der Konzernlenker Elon Musk Überlegungen für einen Zusammenschluss mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla . Im Dax wurden einige Werte mit KI-Bezug davon gestützt, allen voran Infineon mit 2,4 Prozent Plus.
Zum zweitgrößten Dax-Gewinner wurde Adidas mit einem Anstieg um 2,2 Prozent. Die erste Reaktion darauf, dass der Sportartikelkonzern starke Eckdaten vorgelegt und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht hatte, war noch mau gewesen. Die Aktien schafften es aber dann, bei 160 Euro einen wichtigen technischen Widerstand zu brechen.
Im Immobiliensektor nutzt Grand City Properties den gedrückten Kurs des Konkurrenten LEG für ein Finanzinvestment, indem er gut 20 Prozent der Anteile kauft. Dies trieb die Kurse beider Aktien hoch und stützte auch den Grand-City-Großaktionär Aroundtown .
Qiagen-Anteile knüpften mit fast einem Prozent Plus daran an, dass sie am Vortag im Schlusshandel schon angezogen waren auf ein Hoch seit Februar. Die Aktien des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns profitieren einmal mehr von einem Bericht über ein bevorstehendes Angebot des Finanzinvestors EQT.
Im SDax gab es bei Friedrich Vorwerk einen Kurssprung um 9,5 Prozent wegen erfreulicher Zahlen. Nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal hat der Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ein weiteres Mal seine Prognosen für das Jahr angehoben. Schub gibt dies auch dem Großaktionär MBB .
Eine schwache Erscheinung waren am deutschen Aktienmarkt jedoch die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) . Sie gerieten mit zwei Prozent unter Druck wegen Reformplänen des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen. Der UBS-Experte Graham Doyle sieht in diesen einen Sorgenfaktor. Sven Kürten von der DZ Bank hält FMC aber in Teilen für gut vorbereitet./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 38,73 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +48,39 %/+75,24 % bedeutet.
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sorry für eine tonne geschreibsel - bekomme immer wieder fragen mit fast gleichen themen deswegen hier damit ich nicht öfters das gleiche antworten muss.
1. Wie viel Prozent deines Depots hängen bei so einem Move in Scheinen, und wo ziehst du die Grenze?
2. Wie läuft es bei dir genau ab, wenn der Markt schon 300 bis 400 Punkte gegen dich gelaufen ist: Nachkaufen (in welchen Stückzahlen), Gegenposition, oder erst mal nichts?
3. Gibt es einen Punkt, an dem du trotz "kein Verlust" doch aussteigst oder halbierst, bevor der KO erreicht wird?
4. Wie viel freies Kapital hältst du bereit, damit du solche Phasen aussitzen kannst?
zu 1:
habe ein grosses depot deswegen erster einstieg etwa unter 1% des depots , bedeutet 400-700 scheine.
es gibt keine grenze , auch wenn es kurz 7% des depots sein sollte - das passiert selten , 3-7 mal im jahr.
zu2:
erst mal nichts zu machen ist eine todsünde und vernichtet einen. ist man hinten dann muss man extremst aktiv agieren = kein leben mehr
bis wieder leicht plus erreicht wird.
mit abständen von 50-80 punkten im dax und 70 - 150 punkten dow mache ich immer weiter, allerdings nach 2 posis (seltener) auch mit gegenpositionen. .
für gegenpositionen gibt es keine abstände , immer nachdenken und handeln heisst die devise.
beispiel freitag dow ->> 750 punkte runter : 7 mal long ung und 2 mal short . ergebniss? -> 5 mal long mit kleinen gewinnen und 2 mal short mit grösseren gewinnen verkauft .
trotzdem den tag tiefrot beendet. gerade für diese kleine gewinne soll man immer aktiv bleiben. die sind aber nicht dafür gedacht sofort mit dem ersten
nachkauf ins plus zu laufen. das soll vor allem den verlauf abmildern. gelingt damit ein plus auf-alle posis zusammen , auch gut -> flaten möglich.
es gibt immer ein tag ( wochen) danach wo man weiter machen kann.
und wenn glück dazu kommt dann so wie montag -> dow mit 500 punkten plus um 8.00 und insgesamt deutlich im plus gelandet..
bei mir ist die 2te posi fast immer gleich gross wie die erste, erst die nächsten werden um 20% grösser zb: erste dow 400 stück , dritte 500.
zu3:
nein es gibt keinen austieg punkt, es zählen nur gewinne. erreiche ich nach einem "kampf" nach tagen zB. beim "alles weg =flaten" 10€ plus , dann bin ich schon bereit auszusteigen. KO gibt es bei mir nicht - ich steige mit 900 bis 1100 punkten ein. wird daraus 400 punkte abstand dann tausche ich in 900 punkte abstand wieder. sofort nach einem kauf setze ich ein vkl rein. mir reichen nur 80 bis 150 € gewinn am tag , selten mache ich grosse gewinne mit einem trade, bei scalable sind das meistens 40 bis 120€ pro trade.
zu4:
freies kapital: mindestens das 70 fache des ersten einstieges. es gibt momente wo ich bis zu 7 posis gleichzeitig halte ( oft gleichzeitig beide seiten short und long)
zu5:
das hängt vom momentanen kurs ab. zB. dow am montag bei 52650 nach eröffnung 400 punkte hoch, dann könnte man mit 600 punkten abstand shorten , dax mit 500. abstände zu knapp? ->> dow unter 600 punkten abstand , dax 500, nasd100 800 punkte. für mich aber unwichtig , ich rolle - ersetze die scheine nach oben.
entscheidend sind die kosten , also der anbiter. geschieht das für ume dann hat das fast keine finanziellen auswirkungen.
Ich habe keinen Frust, kann aber gut Gefasel von einem substantiellen Beitrag unterscheiden.