ESTEVE CDMO stärkt seine globale Produktionspräsenz mit einer bedeutenden Investition in einen neuen Standort in China

SHAOXING, China, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE CDMO, die Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation von ESTEVE, baut ihre globale Produktionspräsenz durch die Verlagerung, Erweiterung und Modernisierung ihrer bestehenden Standorte in China aus – mit einer Investition von mehr als 80 Millionen US-Dollar.

Der neue Standort in Shaoxing erweitert die Produktionskapazitäten von ESTEVE CDMO in Asien erheblich und vereint damit erhöhte Kapazitäten, fortschrittliche Technologien und Flexibilität für zukünftiges Wachstum. Die Anlage umfasst drei Produktionshallen mit einem Gesamtreaktionsvolumen von 250 m³, wobei mehr als 150 m³ für die weitere Entwicklung reserviert sind, sodass das potenzielle Gesamtreaktionsvolumen bei sich ändernden Produktionsanforderungen auf über 400 m³ ansteigen kann.

„Diese Investition ist ein wichtiger Schritt für das nachhaltige Wachstum von ESTEVE CDMO und unserer globalen Fertigungsplattform. Durch die Stärkung unserer Präsenz in China können wir unsere Kompetenzen näher an die Kunden in Asien bringen und gleichzeitig auf das Fachwissen unseres globalen Netzwerks zurückgreifen", sagte Joan Petit, President von ESTEVE CDMO. „Unser Ziel ist klar: ein weltweit führendes CDMO-Unternehmen aufzubauen, das über die Fähigkeiten und die Flexibilität verfügt, unsere Partner weltweit zu unterstützen. Das ist es, was uns antreibt: Wir bewirken etwas für Patienten und tragen zu unserem gemeinsamen Ziel bei, gemeinsam Leben zu verbessern.

Die Präsenz von ESTEVE in China lässt sich bis ins Jahr 2000 zurückverfolgen, als das Unternehmen sein erstes Joint Venture in dem Land gründete. Als Teil der globalen Technologieplattform ergänzen die Aktivitäten in China die Kapazitäten des etablierten Produktionsnetzwerks des Unternehmens in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Durch diese integrierte Präsenz bietet ESTEVE CDMO Technologien wie Sprühtrocknung und die Herstellung hochaktiver pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPI) an und unterstützt damit die zunehmend komplexen Anforderungen bei der Entwicklung und Herstellung kleinmolekularer Wirkstoffe für Kunden in China, Asien und auf internationalen Märkten.