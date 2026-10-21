Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erstmals seit 2002 über 5 Prozent

Der Anstieg zeigt die wachsende Sorge der Anleger, ob Frankreich seine angeschlagenen Staatsfinanzen stabilisieren kann. Die Finanzierungskosten des Landes sind stärker gestiegen als die vieler anderer Industriestaaten.

Frankreichs zehnjährige Staatsanleihen rentierten am Mittwoch erstmals seit 2002 mit mehr als fünf Prozent. Laut Reuters erreichte die Rendite um 11:14 Uhr deutscher Zeit 5,002 Prozent und damit einen Höchststand seit 24 Jahren. Am frühen Mittwochnachmittag rentieren zehnjährige französische Staatsanleihen bei 4,995 Prozent (Stand: 12:49 Uhr).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders deutlich wird die Nervosität im Vergleich zu Deutschland: Für französische Anleihen verlangten Investoren rund 157 Basispunkte mehr Rendite als für zehnjährige Bundesanleihen. Das entspricht 1,57 Prozentpunkten. Der Risikoaufschlag nähert sich damit einem Niveau, das zuletzt 2011 erreicht wurde. Er zeigt, welche zusätzliche Rendite Anleger für Kredite an Frankreich verlangen.

Die geschwächte Regierung kämpft darum, einen Haushalt durch das Parlament zu bringen und das hohe Defizit zu senken. Gleichzeitig belasten die Unsicherheit vor der heftig umkämpften Wahl im kommenden Jahr sowie landesweite Proteste die Märkte.

Hinzu kommt der globale Zinsdruck: Die Renditen von Staatsanleihen sind in diesem Jahr weltweit gestiegen. Der kräftige Anstieg der Energiepreise hat Zentralbanken zu Zinserhöhungen veranlasst. Zugleich müssen sich die Industriestaaten mit wachsenden Schuldenbergen auseinandersetzen. Frankreichs politische Probleme verschärfen diese Belastung.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Der FR 40 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 7.887PKT auf Ariva Indikation (21. Oktober 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



