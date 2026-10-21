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    Aktien Europa

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    Leichte Gewinne - EssilorLuxottica stark - Carrefour schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen legten zu, Gewinne blieben gering
    • Hoher Ölpreis belastet Märkte und erhöht Kostendruck
    • Randstad sprang, Carrefour und Michelin gaben nach
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - EssilorLuxottica stark - Carrefour schwach
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Sie profitierten von den internationalen Vorgaben. Allerdings blieben die Gewinne überschaubar. "Der größte Belastungsfaktor für die europäischen Aktienmärkte bleibt der hohe Ölpreis", warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Mit über 111 US-Dollar je Barrel für Nordseeöl Brent drohten die Energiekosten zunehmend auf die Produktions- und Verbraucherpreise durchzuschlagen.

    Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,69 Prozent auf 6.163,93 Punkte. Nicht ganz so stark war der Schweizer Leitindex SMI , der um 0,15 Prozent auf 14.500 Punkte zulegte. Der britische FTSE 100 tendierte unterdessen kaum verändert.

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    Zu deutlich stärkeren Ausschlägen kam es bei Einzelwerten, die damit auf Zahlen reagierten. So kletterten die Aktien von EssilorLuxottica um knapp 14 Prozent. Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche. Die Aktie bleibe ein Kauf und bewege sich am untersten Ende der historischen Bewertung.

    Dagegen brach mit Carrefour ein anderer französischer Standardwert um über 14 Prozent ein. Die französische Supermarktkette hatte am Vorabend wegen der Unruhen in Frankreich die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt.

    Ebenfalls deutlich bewegten sich Michelin , die um 5,8 Prozent fielen. Die Zahlen zum dritten Quartal seien noch schwächer ausgefallen, als es der Reifenhersteller vor einigen Wochen angedeutet habe, stellten die Analysten von Bernstein fest.

    Während Technologiewerte von den internationalen Vorgaben profitierten, stützten die Gewinne des Schwergewichts Iberdrola die Versorger. Das Unternehmen hatte erneut sein Gewinnziel erhöht. Allerdings hatten Analysten dies erwartet. Daher blieben die Zuwächse überschaubar.

    Aktien der Personaldienstleister profitierten von den Zahlen von Randstad . Besser als erwartete Kennziffern ließen die Aktie um 21 Prozent steigen. Auch andere Werte des Sektors wie Adecco waren gesucht./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,37 % und einem Kurs von 24,99 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 157,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -8,91 %/+76,97 % bedeutet.





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