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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Zielanhebung treibt Adidas-Erholung an - 100-Tage-Linie bremst

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktie steigt nach höherer Gewinnprognose
    • Analysten erhöhen Kursziele und loben starke Margen
    • UBS warnt vor Risiken für Bruttomarge im Jahr 2027
    AKTIE IM FOKUS 2 - Zielanhebung treibt Adidas-Erholung an - 100-Tage-Linie bremst
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse, Experten, Branche und mehr Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vorabend angehobene Gewinnprognose durch Adidas hat der Aktie des Sportartikelherstellers am Mittwoch spürbar Auftrieb gegeben. Sie nahm mit plus 2,3 Prozent auf 161,70 Euro die Spitze im steigenden Dax ein und ist somit zurück auf ihrem Mitte August erreichten Kursniveau. Anfang Oktober noch war das Papier bei etwas mehr als 138 Euro auf ein Fünfmonatstief gefallen.

    Zeitweise ging es am Morgen hoch bis auf 162 Euro - und damit bis an die 100-Tage-Durchschnittslinie. Dieser viel beachtete Indikator für den mittelfristigen Trend stellt einen erheblichen Widerstand dar.

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    Im MDax reagierten die Aktie der Konkurrentin Puma mit einem Kursgewinn von 3,0 Prozent auf 25,24 Euro auf die Neuigkeiten von Adidas. Während sich damit das bisherige Jahresplus dieses Papiers auf etwas über 13 Prozent beläuft, liegt Adidas jedoch immer noch mit etwas mehr als 4 Prozent im Verlustbereich.

    Citigroup-Analystin Monique Pollard reagierte noch am Vorabend auf die guten Nachrichten von Adidas und hob ihr Kursziel von 200 auf 211 Euro an. Entsprechend sieht sie noch weiteres Erholungspotenzial von aktuell 30 Prozent für die Aktie.

    Im vierten Quartal rechnet sie mit weiteren 20 Millionen Euro an Zoll-Rückerstattung aus den USA, nach 200 Millionen im dritten Quartal, womit Adidas den Löwenanteil der Erstattungen dann wohl erhalten haben dürfte. Obendrein kappte sie angesichts einer starken Kostenkontrolle ihre Schätzung für die operativen Ausgaben. Mit ihrer um nun 4 Prozent angehobenen operativen Ergebnisprognose (Ebit-Prognose) für das Gesamtjahr liegt die Citigroup-Analystin leicht über dem Konzernziel und deutlich über dem bisherigen Analystendurchschnitt.

    Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im dritten Quartal habe 9 Prozent über dem Konsens gelegen, sofern die im Quartal erhaltenen Zollerstattungen herausgerechnet würden, hob Analyst Felix Dennl vom Bankhaus Metzler in seinem Kommentar positiv hervor. Als Grund nannte er die besser als erwartet ausgefallene Bruttomarge, "was die Stärke der Marke und einen soliden Produktverkauf zum vollen Preis unterstreicht".

    Auf Basis der robusten operativen Margenausweitung habe Adidas zudem zusätzliche Investitionen von 100 Millionen Euro in Effizienzmaßnahmen für das vierte Quartal angekündigt, schrieb Dennl. "Dieser Kapitaleinsatz zielt ausdrücklich darauf ab, zusätzliche operative Hebelwirkung zu erschließen und den Konzern auf Kurs zu halten, seine mittelfristigen Rentabilitätsziele zu erreichen." Diesen proaktiven Ansatz begrüßt der Experte, da er die strukturelle Ertragskraft des Sportartikelherstellers festige.

    Robert Krankowski von der Schweizer UBS bleibt indes vorsichtig. "Auch wenn die im vierten Quartal eingeleiteten Maßnahmen die Margenentwicklung in den Jahren 2027 und 2028 stützen dürften, bleiben Fragen zum Ausblick für die Bruttomarge 2027 offen", schrieb er. Dabei verwies Krankowski auf die Themen Kosteninflation, ein herausforderndes Konsumumfeld und einen möglichen Druck durch den Produktmix.

    Einen Blick auf die kommende Woche wirft derweil bereits Analystin Wendy Liu von JPMorgan. Zur Vorlage der detaillierten Zahlen am 29. Oktober erwartet sie, dass der Fokus sich auf der Stärke und Visibilität des Wachstums im Bereich Sportschuhe für das vierte Quartal und das Jahr 2027 richten werde. "Zudem dürfte die Erholung des Großhandelsabsatzes in Europa und den USA von Interesse sein - insbesondere vor dem Hintergrund des viel diskutierten, von Rabattaktionen geprägten Marktumfelds."/ck/ag/nas/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 25,25 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 199,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -1,45 %/+50,91 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg, Rekordzahlen im dritten Quartal und das auf 2,5 Mrd. Euro erhöhte Jahresgewinnziel. Citigroup hebt das Kursziel von 200 auf 211 Euro an und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Diskutiert wird auch, dass 200 Mio. Euro Zollerstattungen den Gewinn stützen und die Margen ohne diesen Effekt stagnieren oder leicht sinken. Im Fokus stehen zudem die ausstehenden Zahlen für Nordamerika und China.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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