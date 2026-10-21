Merz optimistisch über Einigung in Koalition zur Frühverrentung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich optimistisch über eine Lösung in der Koalition im Streit um eine Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Der CDU-Vorsitzende sagte beim "Berlin Global Dialogue", es werde eine Lösung geben, mit der alle zufrieden sein würden.

In der SPD, aber auch in der CDU gibt es Vorbehalte gegen Pläne zur Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Merz hatte dies zurückgewiesen. Über Härtefälle bei der Frühverrentung müsse aber gesprochen werden.