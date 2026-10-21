Eigenheimkauf in Deutschland für viele nur mit Hilfe der Familie bezahlbar

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ohne finanzielle Hilfe der Familie rückt der Eigenheimkauf für viele junge Menschen in Deutschland in unerreichbare Ferne. Nur ein knappes Drittel (32 Prozent) der 23- bis 30-Jährigen hält den Immobilienkauf ohne Beitrag der Familie für machbar. Das ist ein Hauptergebnis der diesjährigen "Wohntraumstudie" des Finanzierungsvermittlers Interhyp. Wer hingegen auf Schenkung, Erbe oder sonstige Unterstützung vertraut, ist sehr viel optimistischer: Mit familiärer Hilfe halten über zwei Drittel (67 Prozent) den Eigenheimkauf für möglich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Begriff familiäre Hilfe ist dabei weit gefasst: Neben Schenkung und Erbe sind gemeint private Darlehen, Bürgschaften oder andere Formen der Unterstützung. Das Münchner Unternehmen ließ im August 1.523 Menschen von 18 bis 70 Jahren befragen.

Achtzig Prozent der jüngeren Befragten im Alter von 23 bis 30 sagten, dass sie eines Tages gern in den eigenen vier Wänden wohnen würden. Gleichzeitig sagte annähernd die Hälfte (48 Prozent) dieser Gruppe, dass ihnen das Geld für den Immobilienkauf fehle. Die große Mehrheit will demnach die Hoffnung aber nicht aufgeben, sondern länger oder mehr sparen, beziehungsweise den Kauf verschieben.

Die Interhyp veröffentlicht ihre "Wohntraumstudien" alljährlich seit 2011. In den vergangenen Jahren spiegeln die Umfragen die schwierigen Finanzierungsbedingungen wider. Der Wunsch nach eigenem Haus oder eigener Wohnung ist demnach jedoch ungebrochen, in diesem Jahr sagten das in allen Altersgruppen mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent). Knapp die Hälfte (47 Prozent) sagte sogar, das sei ein Lebenstraum.

Ohne finanzielle Hilfe ist der Immobilienkauf für viele schwierig

Nach Interhyp-Zahlen schafft etwa ein Drittel der jüngeren Eigentümerinnen und Eigentümer den Kauf ohne Hilfe der Eltern oder anderer Familienmitglieder. Das zur niederländischen ING -Gruppe gehörende Unternehmen ist mit einem Marktanteil von über zehn Prozent größter Vermittler privater Immobiliendarlehen in Deutschland. Interhyp vergibt keine eigenen Kredite, sondern vermittelt Darlehen von etwa 500 angeschlossenen Banken und anderer Kreditgeber./cho/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 29,44 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ING Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +5,01 %/+28,73 % bedeutet.



