ROUNDUP
EssilorLuxottica wächst überraschend stark - Aktie legt deutlich zu
- Quartalsumsatz wächst um 7,2 Prozent auf 7,5 Mrd
- Aktie steigt nach Umsatzüberraschung um 13,8 Prozent
- Smartbrillen wachsen stark, besonders in Asien
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur ein Wachstum von 6,3 Prozent erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 9,0 Prozent sogar noch stärker. Die Aktie zog am Mittwoch deutlich an.
Zuletzt legte das Papier um rund 13,8 Prozent auf 171,25 Euro zu und war damit mit Abstand stärkster Wert im EuroStoxx 50 . Allerdings hat die Aktie des Brillenkonzern seit dem Jahreswechsel um mehr als ein Drittel an Wert verloren. Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche und die Nachfrage der Verbraucher abebbe.
Neben dem Geschäft mit traditionellen Brillen legte auch der Bereich rund um Smartbrillen deutlich zu. Der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban konnte in allen Regionen seinen Erlös erhöhen. Dabei fiel das Plus in der Region Asien-Pazifik besonders stark aus./jha/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,76 % und einem Kurs von 171,4 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 847,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 770,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 920,00USD was eine Bandbreite von +25,39 %/+49,81 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
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Warum jetzt wieder eine Kaufchance entsteht
[...]Muse wurde am 8. September offiziell vorgestellt und geht deutlich weiter als ein klassischer Chatbot. Nutzer können dem Agenten beispielsweise Aufgaben wie Reisebuchungen, E-Mails, Einkäufe oder das Ausfüllen von Formularen überlassen. Muse arbeitet dafür mit verschiedenen Apps zusammen und kann einzelne Aufgaben sogar weiterführen, wenn der Nutzer die Anwendung schon wieder geschlossen hat.
Interessanter ist, dass Meta damit seine KI-Technologie erstmals viel direkter beim Endkunden platziert und gleichzeitig auch ein Bezahlmodell eingebaut hat. Neben einer kostenlosen Version gibt es Abos für 20 und 100 US$ pro Monat. Damit bekommt der Markt zumindest einen ersten Eindruck davon, wie Meta die hohen KI-Ausgaben nicht nur über bessere Werbung, sondern irgendwann auch über neue Produkte wieder reinholen könnte.
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Bei Meta wird das gleiche passieren wie bei Alphabet, MS und heute AMZ. Die Capex senden das Papier erst nach unten. Überrascht wird nach einem Jahr dann festgestellt, dass sich das Invest doch lohnen könnte. Dann explodiert so ein Schwergewicht mit 15% und mehr. Wahnsinn.