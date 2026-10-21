q.beyond: Q3-EBITDA schwächer – Prognose für 2026 gesenkt
KI-Umbau belastet q.beyond: Der IT-Dienstleister senkt nach einem schwachen dritten Quartal die Jahresprognose. Ab 2027 sollen Einsparungen und ein starker Auftragseingang die Wende bringen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Im dritten Quartal 2026 lag das vorläufige EBITDA bei **–4,8 Mio. €**, gegenüber **+3,0 Mio. €** im Vorjahresquartal; ohne einmalige Rückstellungen betrug es **–0,5 Mio. €**.
- Die Rückstellungen von **4,3 Mio. €** entstanden im Zusammenhang mit der im August angekündigten beschleunigten KI-Transformation.
- Der vorläufige Quartalsumsatz blieb mit **43,2 Mio. €** nahezu auf Vorjahresniveau (**43,6 Mio. €**).
- q.beyond senkt die Jahresprognose 2026: Das erwartete EBITDA liegt nun bei **–4 bis –2 Mio. €** statt **+3 bis +7 Mio. €**; die Umsatzprognose sinkt auf **174 bis 178 Mio. €** von **176 bis 180 Mio. €**.
- Gründe sind gestiegene Lizenzkosten, Mehraufwendungen für interne Digitalisierungsprojekte einschließlich KI sowie zeitliche Verschiebungen von Projekten aus der Vertriebspipeline.
- Ab 2027 erwartet q.beyond durch die KI-Transformation jährliche Einsparungen von rund **7 Mio. €**. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal (**49,7 Mio. €**) soll zudem Umsatz und EBITDA im kommenden Jahr steigern; das Unternehmen bestätigt die Rückkehr zu positivem Konzernergebnis und Free Cashflow.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2026, bei q.beyond ist am 09.11.2026.
Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,47 % im
Minus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,1200EUR das entspricht einem Minus von -1,89 % seit der Veröffentlichung.
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte