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    q.beyond: Q3-EBITDA schwächer – Prognose für 2026 gesenkt

    KI-Umbau belastet q.beyond: Der IT-Dienstleister senkt nach einem schwachen dritten Quartal die Jahresprognose. Ab 2027 sollen Einsparungen und ein starker Auftragseingang die Wende bringen.

    q.beyond: Q3-EBITDA schwächer – Prognose für 2026 gesenkt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Im dritten Quartal 2026 lag das vorläufige EBITDA bei **–4,8 Mio. €**, gegenüber **+3,0 Mio. €** im Vorjahresquartal; ohne einmalige Rückstellungen betrug es **–0,5 Mio. €**.
    • Die Rückstellungen von **4,3 Mio. €** entstanden im Zusammenhang mit der im August angekündigten beschleunigten KI-Transformation.
    • Der vorläufige Quartalsumsatz blieb mit **43,2 Mio. €** nahezu auf Vorjahresniveau (**43,6 Mio. €**).
    • q.beyond senkt die Jahresprognose 2026: Das erwartete EBITDA liegt nun bei **–4 bis –2 Mio. €** statt **+3 bis +7 Mio. €**; die Umsatzprognose sinkt auf **174 bis 178 Mio. €** von **176 bis 180 Mio. €**.
    • Gründe sind gestiegene Lizenzkosten, Mehraufwendungen für interne Digitalisierungsprojekte einschließlich KI sowie zeitliche Verschiebungen von Projekten aus der Vertriebspipeline.
    • Ab 2027 erwartet q.beyond durch die KI-Transformation jährliche Einsparungen von rund **7 Mio. €**. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal (**49,7 Mio. €**) soll zudem Umsatz und EBITDA im kommenden Jahr steigern; das Unternehmen bestätigt die Rückkehr zu positivem Konzernergebnis und Free Cashflow.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2026, bei q.beyond ist am 09.11.2026.

    Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,47 % im Minus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,1200EUR das entspricht einem Minus von -1,89 % seit der Veröffentlichung.


    q.beyond

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