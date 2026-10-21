Kiyosaki hatte alles verloren, jetzt setzt er auf Bitcoin

Kiyosaki spricht über den Verlust seines Vermögens

Auf der Plattform X berichtet Robert Kiyosaki davon, zeitweise alles verloren zu haben. Statt seine Verluste zu bereuen, betrachtet er sie heute als entscheidende Lektionen. Angesichts wachsender wirtschaftlicher Risiken warnt der Bestsellerautor vor einer neuen Finanzkrise und setzt weiterhin auf Bitcoin , Gold und Silber als Absicherung.

In mehreren Beiträgen beschreibt Kiyosaki sechs grundlegende Geldprobleme, mit denen Menschen im Laufe ihres Lebens konfrontiert werden können. Dazu gehören fehlendes Einkommen, zu hohe Ausgaben, mangelnde Altersvorsorge und auch ein zu großes Vermögen.

Als besonders gefährlich betrachtet Kiyosaki außerdem plötzlichen Reichtum, der ebenso schnell wieder verloren gehen könne. Auch er selbst habe diese Erfahrung bereits mehrfach gemacht. "Ich hatte alle fünf Probleme", räumt er ein. Rückblickend sieht er seine Verluste allerdings nicht als Niederlagen, sondern als wertvolle Lektionen.

"Alles zu verlieren war eine gute Sache für mich", erklärte der Finanzautor. Sein Mentor habe ihm beigebracht, dass der Weg vom Reichtum zurück in die Armut ein wertvoller Lehrmeister sein könne.

Warum Kiyosaki auf Bitcoin setzt

Die jüngsten Aussagen sind auch vor dem Hintergrund seiner langjährigen Kritik am traditionellen Finanzsystem relevant. Kiyosaki warnt regelmäßig vor steigenden Staatsschulden, einer Entwertung des US-Dollars und den Folgen einer expansiven Geldpolitik.

Um sein Vermögen gegen diese Risiken abzusichern, bevorzugt er Sachwerte und Anlagen, deren Angebot nicht beliebig ausgeweitet werden kann. Dazu zählen insbesondere Gold, Silber und Bitcoin.

"Seit Jahren rate ich den Menschen, das zu tun, was ich tue, nämlich Gold, Silber und Bitcoin zu kaufen", erklärte er bereits früher.

Anfang Oktober verglich Kiyosaki den Besitz dieser Vermögenswerte mit einer Versicherung gegen wirtschaftliche Krisen. Bitcoin nimmt dabei eine besondere Stellung ein. Anders als staatliche Währungen ist die maximale Menge der Kryptowährung auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Kiyosaki betrachtet diese Knappheit als wichtigen Vorteil gegenüber dem US-Dollar.

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Bitcoin soll vor dem nächsten großen Crash schützen

Im September warnte Kiyosaki vor einem historischen Zusammenbruch der Finanzmärkte. Als mögliche Auslöser nannte er unter anderem die hohe weltweite Verschuldung, geopolitische Konflikte und spekulative Übertreibungen rund um künstliche Intelligenz.

Zur Vorbereitung auf wirtschaftliche Turbulenzen investiert der Finanzautor nach eigenen Angaben in Bitcoin, Edelmetalle, Unternehmen, ertragreiche Immobilien und Ölförderprojekte. Im März stellte Kiyosaki einen Bitcoin-Kurs von 750.000 US-Dollar für das Jahr nach einem von ihm erwarteten globalen Finanzcrash in Aussicht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



