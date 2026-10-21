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    ROUNDUP

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    Grand City Properties kauft ein Fünftel an LEG Immobilien

    Für Sie zusammengefasst
    • GCP wird mit 20,04 Prozent größter LEG-Aktionär
    • LEG-Paket ist über 700 Millionen Euro wert
    • Der LEG-Einstieg hebt GCPs FFO I um rund 30 Prozent
    ROUNDUP - Grand City Properties kauft ein Fünftel an LEG Immobilien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) ist bei LEG Immobilien groß eingestiegen und ist nun größter Einzelaktionär beim Konkurrenten. Insgesamt hält die Aroundtown-Tochter aus Luxemburg damit 20,04 Prozent der LEG-Anteile, wie sie am Dienstagabend mitteilte. Das Aktienpaket hat einen Wert von mehr als 700 Millionen Euro.

    Anleger der zuletzt stark unter Druck stehenden Immobilientitel reagierten erfreut auf die Nachrichten. Während die Aktien von Aroundtown im Mittwochhandel gegen Mittag um rund 7,8 Prozent anzogen und die der Tochter Grand City Properties um rund 5,8 Prozent, legten die LEG-Papiere um 4,5 Prozent zu.

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    Die Aktien habe Grand City Properties in Etappen erworben, sagte Aroundtown-Vorstand Timothy Wright der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Mittwoch. Eine Aufstockung auf bis zu 29,9 Prozent ist laut Grand City Properties eine der künftigen Möglichkeiten. Das Unternehmen betrachte das Aktienpaket als Finanzinvestition.

    LEG Immobilien habe die Beteiligung von GCP in Höhe von 20 Prozent zur Kenntnis genommen, teilte der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch mit. Das Unternehmen teile die Überzeugung von GCP und Aroundtown, dass sowohl die Strategie als auch das Immobilienportfolio der LEG erhebliches Aufwärtspotenzial bieten.

    Der Anteilskauf wirkt sich sowohl bei Grand City Properties als auch bei Aroundtown, die 84 Prozent an dem Wohnimmobilienkonzern hält, positiv auf das operative Ergebnis (FFO I) aus. Grand City Properties rechnet mit einem Zuwachs des FFO I auf anteiliger Basis um rund 30 Prozent. Bei Aroundtown dürfte sich der operative Gewinn auf anteiliger Basis um 15 Prozent erhöhen, wie das MDax-Unternehmen ebenfalls am Dienstagabend mitteilte. Dies sei derzeit deutlich attraktiver als der Kauf von Immobilien.

    Da der Buchwert des LEG-Anteils bei rund 1,8 Milliarden Euro liege und damit deutlich über der aktuellen Bewertung der LEG-Aktien an der Börse, sei ein einmaliger nicht zahlungswirksamer Gewinn möglich, teilte Grand City Properties weiter mit. Zudem liege die Investition im Rahmen der Finanzpolitik und der Bonitätskennzahlen des Unternehmens. Der sogenannte LTV - das Verhältnis zwischen Nettofinanzverbindlichkeiten und dem Wert der Immobilien - bleibe unter der vom Vorstand festgelegten Zielmarke von 45 Prozent.

    Mit dem Einstieg bei LEG wird nach Unternehmensangaben das Geschäft mit der Vermietung von Wohnungen zum größten Segment bei Aroundtown. Der Anteil wachse auf 42 Prozent am Gesamtportfolio der Gruppe. LEG Immobilien sei derzeit mit rund 171.000 Mietwohnungen eines der größten Wohnimmobilienunternehmen Deutschlands und konzentriere sich auf attraktive deutsche Märkte, mit Schwerpunkt auf Nordrhein-Westfalen, hieß es weiter. Das LEG-Portfolio zeichne sich durch niedrige Leerstandsquoten und stabile Mieteinnahmen aus, hob Aroundtown hervor./mne/he/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 7,21 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der LEG Immobilien Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +2,17 %/+83,90 % bedeutet.





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