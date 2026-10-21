ANALYSE-FLASH
Bernstein nimmt Eon mit 'Outperform' wieder auf - Ziel 20,20 Euro
- Bernstein: Eon mit Outperform, Kursziel 20,20 Euro
- Eon profitiert stark von der deutschen Energiewende
- Kursrückgang macht Eon zum attraktiven Einstieg
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon mit "Outperform" und einem Kursziel von 20,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Eon sei ein Hauptnutznießer der deutschen Energiewende und verfüge über strukturell verbesserte Chancen, die den aktuellen Bewertungsaufschlag von rund 20 Prozent zum historischen Durchschnitt mehr als rechtfertigten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Anleger, die bereit seien, über die derzeitige regulatorische Unsicherheit in Deutschland hinwegzusehen, biete sich auf dem seit August deutlich ermäßigten Kursniveau ein attraktiver Einstiegspunkt./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 15:30 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 17,99 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +10,93 %/+22,02 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 20,20 Euro
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"Attraktiv" liegt ja immer im Auge des Betrachters.....der aktuelle "Linksdrall" in Deutschland findet ja schon 2% Rendite auf Kosten der "Gesellschaft" als grenzwertig und beinahe des "Kapitaluismus-Teufels".
Dies war mein erster Gedanke...dass sich die Regierung samt der angehängten Regulierungsbehörde damit ins eigene Bein schießt....
Die Bundesnetzagentur will nur noch "Mini-Witz-Renditen" einer E.on und anderen Netzbetreibern für kommende Jahre "bewilligen"...ist ja eine Art "Sozialismus".