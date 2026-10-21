ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Aurubis auf 169 Euro - 'Hold'
- Deutsche Bank senkt Aurubis-Kursziel auf 169 Euro
- Starker Free Cashflow, doch Richmond bleibt schwierig
- Prognosen zum Vorsteuergewinn 2026/27 reduziert
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis vor Quartalszahlen von 177 auf 169 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte einen starken Free Cashflow ausweisen, schrieb Bastian Synagowitz in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Hochlauf des neuen Werks in Richmond gestalte sich jedoch weiterhin anspruchsvoller als erwartet. Der Experte reduzierte seine Prognosen für den Vorsteuergewinn der Jahre 2026 und 2027./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 140,9 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von +13,56 %/+50,46 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 169 Euro
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Heute Abend ist die Aurubis-IR mal wieder live für Fragen von Privatanlegern:
AURUBIS - Aufsichtsrat
Rossmann kündigt seine Anwartschaft an:
Quelle: HH-Abendblatt vom 23.05.2026
Lt. letzter Meldung hält er per 20.05.26 noch 21,11% der Anteile:
Kommentar: Das ist eine Ansage mit Signalwirkung. Jahrelang hat sich die Beteiligungsgesellschaft im Hintergrund gehalten. Dass Dirk Roßmann nun die Machtfrage stellt, zeigt, dass er als Ankeraktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten will.
Rossmann wird im September 80 und der Vahrenholz (Aufsichtsrat-Vorsitz) ist auch schon 77 Jahre alt. Sein Mandat läuft mit der HV 2027 aus. Die Geschäftsordnung für den AR gibt für die Mitglieder vor:
Wer das 75. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht gewählt oder wiedergewählt werden.
Da gibt es in 9 Monaten (Schwangerschaftzeit) wohl neue Gesichter zu bestaunen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und wer am Ende nach mehr Macht, Ruhm und Erfolg strebt. Hauptsache, die Geschäftsaussichten verbessern sich weiter und die Profitabilität steigt.
AURUBIS - Rohstoffstar