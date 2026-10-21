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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Krones auf 167 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Ziel für Krones sinkt vor Quartalszahlen auf 167 Euro
    • Einstufung bleibt trotz gesenktem Kursziel auf Buy
    • Umsatzplus von 2,5 Prozent, Ebitda 8 Prozent höher
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Krones auf 167 Euro - 'Buy'
    Foto: Armin Weigel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 111,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 177,00EUR was eine Bandbreite von -2,29 %/+55,81 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 167 Euro



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