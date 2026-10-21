ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Krones auf 167 Euro - 'Buy'
- Ziel für Krones sinkt vor Quartalszahlen auf 167 Euro
- Einstufung bleibt trotz gesenktem Kursziel auf Buy
- Umsatzplus von 2,5 Prozent, Ebitda 8 Prozent höher
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 113,4 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 111,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 177,00EUR was eine Bandbreite von -2,29 %/+55,81 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 167 Euro
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Guten Abend !
Dividende wird angemessen hochgehen wurde angedeutet, sonderdividende wird es erstmal keine geben da nach wie vor interessante übernahmen gemacht werden können, wobei noch nichts spruchreif ist.
Aktuell baut man zwei Fabriken in China (von 1000 auf 1500 angestellte und wird dann auch aseptische Abfüllanlagen lokal produzieren können) und Indien auf bzw aus, womit man noch besser in diesen Ländern Wettbewerbsfähig sein wird, erstmal kein großer Umsatz Beitrag in 26, aber dafür dann 27 und 28.
Insgesamt nicht viel neues, weiter gute visibilität, gutes mgmt, kann in Schwäche immer wieder aufgestockt werden für Leute die ein bisschen Horizont mitbringen.
Vielen herzlichen Dank für Deinen ausführlichen und sehr lesenswerten Beitrag.