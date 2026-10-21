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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Ziel für Ottobock auf 75 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman senkt Ottobock-Kursziel auf 75 Euro
    • Nordamerika-Schwäche bremst Ottobocks Q3-Umsatz
    • Trotz Nordamerika-Schwäche bleibt Felton optimistisch
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Ziel für Ottobock auf 75 Euro - 'Buy'
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 88 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton geht davon aus, dass die Umsatzentwicklung des Spezialisten für Orthopädietechnik im dritten Quartal recht mau gewesen ist. Die anhaltende Schwäche in Nordamerika bremse die Niedersachsen, wie er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht am 12. November schrieb. Mittelfristig bleibt Felton allerdings optimistisch./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 50,20 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +32,53 %/+70,68 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 75 Euro



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